У Нікополі через російський артилерійський обстріл поранені двоє дітей
Російські війська 2 листопада завдали артилерійського удару по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранень дістали двоє братів віком 4 та 10 років
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Чотирирічного хлопчика госпіталізували.
Його 10-річному братові медики надали допомогу на місці. Надалі дитина лікуватиметься вдома.
Також внаслідок російського обстрілу пошкоджена приватна оселя.
Нагадаємо, російські війська зранку 2 листопада атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше троє отримали поранення.
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