Дубінський припустив, що у "Великому будівництві" не все прозоро

Загалом нардеп вважає, що главу держави "купають в уявних успіхах"

Загалом нардеп вважає, що главу держави "купають в уявних успіхах"

Фото з відкритих джерел

Дубінський заявив, що якщо підрахувати кількість доріг, грошей і техніки, задіяних у "Великому будівництві", то виявиться, що ця техніка "повинна працювати 46 годин на добу".

Про це народний депутат України Олександр Дубінський сказав в ефірі телеканалу "НАШ", передає RegioNews.

Дубінський припустив, що і у "Великому будівництві" не все прозоро.

Якщо копнути "Велике будівництво", цим хтось повинен позайматися, якщо порахувати кількість доріг, які будуються за мільярди бюджетних грошей і потім перерахувати їх у години роботи тих же самих катків та іншої будівельної техніки, то ви зрозумієте, що вона повинна працювати 46 годин на добу, - додав Дубинський.

Загалом він вважає, що "Президента купають в уявних успіхах".

Що сталося замість того, щоб ці зусилля (зусилля по виключенню Дубинського з фракції "Слуга народу" - ред.) були спрямовані в позитивне русло. Люди, які обсіли, відстояли, прийшли - вони купають Президента в уявних успіхах. Що таке уявні успіхи? У нас росте економіка, Шмигаль у нас звітує про безпрецедентне зростання роздрібної торгівлі, тому що ціна на газ виросла, і тому що маски подорожчали в чотири рази. Все стоїть, а роздрібна торгівля зростає. Якщо розбиратися в успіхах - їх немає, - заявив нардеп.

Як повідомлялося, сьогодні Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського з фракції "слуг". Відповідну заяву спікер повідомив на першому засіданні п'ятої сесії Ради.

А виключення Дубінського з партії розглянуть на найближчому засіданні "Слуги народу". Нардеп досі залишається керівником осередку Київщини.

Раніше повідомлялося, що нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".

11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали. Зрештою, у публікації "Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом" ми підбили підсумки виконання національної програми у 2020 році, коли піар на "Великому будівництві" зашкалював, але привів до протилежного результату – лише до падіння рейтингу президента.

Читайте також "Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва".