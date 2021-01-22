"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"

В Україні є непоодинокими випадки, коли вже ніби як відремонтовані та навіть здані в експлуатацію об’єкти соціальної інфраструктури на повірку виявляються відверто недоробленими

В Україні є непоодинокими випадки, коли вже ніби як відремонтовані та навіть здані в експлуатацію об’єкти соціальної інфраструктури на повірку виявляються відверто недоробленими

"Особисто для мене має величезне значення, що план "Великого будівництва" на цей рік навіть перевиконано. 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт вже готові приймати відвідувачів. І це лише початок", – заявив 29 грудня 2020 року міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. А вже в новому році Мінрегіон розпочав серію публікацій, в якій пообіцяв докладно розповісти про виконання цієї національної програми у кожній області та по кожному об’єкту.

Водночас інсайдерські джерела RegioNews кажуть, що у цьому "виконанні і перевиконанні" не все так однозначно, як рапортують відповідальні за реновацію соціальної інфраструктури відомство та його очільник. Точніше, все зовсім неоднозначно, бо у дуже багатьох випадках виходить відверта імітація бурхливої діяльності. Це коли вже ніби як відремонтовані та навіть здані в експлуатацію об’єкти на повірку виявляються відверто недоробленими - такими собі хрестоматійними "потьомкінськими селами" із яскравими фасадами назовні та дуже пошарпаними усередині.

Тут слід пояснити, що глава Мінрегіону Олексій Чернишов з червня минулого року активно включився у "схеми" "Великого будівництва". Нагадаємо, що саме у червні було створено Координаційну раду "Великого будівництва", до якої, зокрема, увійшов і Чернишов. А після виборів-2020 Чернишов отримав додаткові важелі впливу на хід "Великого будівництва".

По-перше, за посадою міністр розвитку громад і територій може тиснути на керівництво цих самих "громад і територій" - на ОДА, а через них частково і на виборних керівників. По-друге, Чернишов отримав повний контроль над Держархбудінспекцією (ДАБІ), яку не поспішає ліквідовувати, а відтак і нагляд над усіма децентралізованими органами ДАБК. Обидва важелі Чернишов використовує для того, щоб творити свої "потьомкінські села" - об’єкти соціальної інфраструктури під тиском міністра поспіхом відкриваються для галочки. Для цього задіяні і органи ДАБК, щоб видати дозвіл там, де його не можна видавати, і ОДА, щоб організувати урочисте відкриття і "переможний" звіт для президента. Хоча вже в грудні було зрозуміло, що "Велике будівництво" в сфері соцінфраструктури Чернишов провалив.

При цьому "гарну картинку", яку показують президенту Володимиру Зеленському, бачать тільки на Банковій, але на місцях виборці чудово знають, що приховується за гарними фасадами. І відповідно екстраполюють своє розчарування у "Великому будівництві" на того ж Зеленського та його рейтинг. По суті, як реалізатор "Великого будівництва" Чернишов "по-великому" підставляє президента. Щоб не бути голослівними, ми вирішили на місцях у кількох регіонах перевірити і по можливості викрити всю цю "показуху".

Херсонська область

Одним із найгучніших підтверджень цьому - показовий випадок на Херсонщині, де без дитсадка "Лелеченя" вимушено залишаються майже 160 дітей в Іванівській селищній громаді. Його закрили на реконструкцію в липні 2020 року в рамках президентської програми "Велике будівництво", завершити роботи керівництво місцевої ОДА пообіцяло спочатку 15 жовтня, а потім - 10 грудня.

У підсумку в січні 2021-го по периметру будівлі "Лелеченя" досі відсутнє вимощення, в багатьох приміщеннях внутрішні роботи навіть не починались, а система опалення, підлога та двері - відсутні. На доказ чому є відповідні фото, зроблені місцевим виданням "Новий день". І це притому що місяць тому в. о. голови Херсонської ОДА Сергій Козир звітував, що будівельна готовність дитсадка в Іванівці, за що відповідав підрядник, ТОВ "Інвестиційно-будівельне підприємство "Гарант" з Нової Каховки, становила 90%.

Фото: Олег Батурін

"Хоч я і не будівельник, але готовність об’єкту явно не 90%. До того ж, деякі роботи в ясла-садку проведені неякісно. Одразу після того як на ньому перестелили покрівлю, вона знову потекла, і ми повернулися до тієї проблеми, з якої все починалось. Також після першого ж дощу частково змило фарбу на свіжопофарбованому фасаді", - поскаржилася у січні журналістам начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради Наталія Максак. Та додала, що зараз у селищі залишився діючим лише один дошкільний заклад, який явно не може вмістити всіх бажаючих.

Фото: Олег Батурін

Запорізька область

У сусідній південній області - Запорізькій - програма "Велике будівництво" охопила майже 60 об’єктів. Окрім ремонту доріг та завершення будівництва багатостраждальних мостових переходів через Дніпро, влада планувала реконструкцію або капітальний ремонт в школах, дитячих садках, приймальних відділеннях медичних установ, палацу культури і басейну. Також будувались спортивні майданчики та шкільні стадіони. Втім, за підсумками 2020 року, область потрапила до п’ятірки регіонів, які гірше за всіх освоювали бюджетні кошти, передбачені "Великим будівництвом", - змогли витратити лише третину виділених грошей. Проте саме те, як витрачались ці гроші, викликає ще більше питань.

Так, нещодавно новопризначений голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух відвідав з робочою поїздкою Мелітополь, де зустрівся з новим мером (в недавньому минулому був першим заступником голови ОДА) Іваном Федоровим. Окрім різних робочих нарад, пан Старух також особисто був присутнім на урочистому відкритті дитячого садочка "Сонечко" після його реконструкції в рамках програми "Велике будівництво".

Не будемо зупинятись на пафосних словах обласних чиновників на відкритті садочка, гучних промов з вдячністю президенту Зеленському тощо – на цьому заході держслужбовці нічого нового не сказали. Але замовчали вони те, що садочок, за даними мелітопольських ЗМІ, офіційно не ввели в експлуатацію. Нібито підрядник не встиг завершити всі роботи та освоїти гроші до кінця минулого року.

Дивна ситуація виникла і з реконструкцією спортивного майданчику гімназії №8 в місті Запоріжжя. За інформацією місцевих ЗМІ, ще на початку минулого року один з депутатів Запорізької облради за кошти депутатського фонду пробив проєкт реконструкції цього об’єкту, а міська рада навіть встигла провести тендер та знайти підрядника на проведення робіт. За кілька місяців, коли вже реконструкція почалась, цей об’єкт було включено до програми "Велике будівництво". Загальна сума реконструкції – майже 23 млн грн.

Фото: Денис Нечипуренко

Спортивний майданчик здали в експлуатацію у жовтні 2020-го. Як і завжди, червоні стрічки під пафосні промови перерізали місцеві чиновники. Проте запоріжці мають багато питань до якості робіт: зокрема, громадяни запевняють, що газонне покриття поля вже почало псуватись, а паркан, яким обнесений об’єкт, – дуже хиткий, тонкий і ненадійно встановлений. Зате зелений.

Фото: Денис Нечипуренко

Дніпропетровська область

У Нікополі Дніпропетровської області ще у травні 2018 року почалося зведення "з нуля" спортивно-оздоровчого комплексу з двома 25-метровими басейнами. Втім, за два роки далі фундаменту справа не зрушила. Загальна вартість - 133 млн грн, мали здати готовий об'єкт до кінця 2019 року.

Реконструкцію Томаківської опорної школи також не завершено. Влітку 2019-го обласна влада рапортувала про те, що виконана половина робіт, відтак мали відкрити школу у квітні 2020 року. Втім, школа досі не працює, і лише знову звітується про черговий етап виконаних робіт.

Фото: adm.dp.gov.ua

Одеська область

В рамках "Великого будівництва" все ніяк не добудується дитсадок в елітному селі Крижанівка Лиманського району. Близьку його здачу ще обіцяв попередній голова ОДА Максим Куций, звільнений на початку листопада минулого року, але віз із садочком у Крижанівці, що називається, і досі там.

В рамках "Великого будівництва" на Одещині до кінця 2020-го для трьох опорних лікарень було заплановано закупівлю ангіографів, комп'ютерних томографів, магнітно-резонансних томографів і ендоскопів. При цьому розпорядженням Кабміну Одеська міська клінічна лікарня №10 була визначена в якості опорної. Це передбачає розвиток в даних медустановах ургентної кардіологічної допомоги, але оснащення нового відділення обладнанням та меблями йде за кошти міського бюджету.

Фото: izbirkom.org.ua

Цікаво, що відділення мало відкритись у січні, але хтось з кимось не домовився. Виявилося, що ремонт на першому поверсі виконано (там буде діагностика), обладнання завезено, однак другий і третій поверхи, де повинні лежати хворі - не готові. Ремонт цих поверхів заплановано вже на 2021-й, з приводу чого чиновники ще будуть радитись.

Отже, бравурні реляції Чернишова щодо виконання "Великого будівництва" та реальний стан включених у програму соціальних об’єктів – це, як кажуть в тій же Одесі, дві великі різниці. І урочисте перерізання червоних стрічок під час розпіареної їхньої здачі ще зовсім не означає факт придатності цих об’єктів для нормальної експлуатації, чому ми привели лише кілька прикладів. Більше того, у справжній "глибинці" мало хто взагалі може перевірити фактичний стан виконаних робіт, адже ні центральні, ні навіть регіональні ЗМІ туди не доїжджають. Ось і залишається довіряти постановочним селфі на ремонтах можновладців, хоча це – той ще "фактчекінг".

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали. Зрештою, у публікації "Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом" ми підбили підсумки виконання національної програми у 2020 році, коли піар на "Великому будівництві" зашкалював, але привів до протилежного результату – лише до падіння рейтингу президента.