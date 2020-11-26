Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку

Скандал навколо «Великого будівництва» набирає обертів, і поки головні офіційні куратори президентської програми Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков ходять по ефірах, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов малює фантастичні цифри будівництва об'єктів у 2020 році. Тільки цифри не відповідають дійсності, а сумнівні тендери й недобудови ріжуть око

Скандал навколо «Великого будівництва» набирає обертів, і поки головні офіційні куратори президентської програми Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков ходять по ефірах, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов малює фантастичні цифри будівництва об'єктів у 2020 році. Тільки цифри не відповідають дійсності, а сумнівні тендери й недобудови ріжуть око

Ексміністр фінансів, колишній радник Андрія Єрмака Ігор Уманський дав старт низці розслідувань і публічних дискусій щодо програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Закатані в асфальт 36 млрд. грн "ковід-фонду", дорожні схеми "Укравтодору", дивні тендери з різного роду додатковими угодами на будівництво інфраструктури – це інформаційний фон, який оточує "будівництво". Фігуруючі у розслідуваннях журналістів прізвища вражають – голова ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко з Юрієм Голиком, глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, керівник Мінрегіону, член Координаційної ради "Великого будівництва" Олексій Чернишов, радник Єрмака Михайло Подоляк. Гостроти ситуації додала і генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Так, 25 листопада Офіс генерального прокурора почав перевірку дотримання законності при здійсненні будівництва доріг в рамках "Великого будівництва", а з урахуванням, що влада вже готується до відставки генпрокурора, Венедіктовій мало що втрачати, і вона, мабуть, вирішила підвищити ставки.

RegioNews у двох матеріалах - "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського та Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги - детально описував існуючі схеми дорожньої галузі.

Однак крім доріг найважливішою частиною "Великого будівництва" є соціальна інфраструктура - школи, садки, амбулаторії, спортивні об'єкти. За цей напрямок відповідає міністерство розвитку громад і територій на чолі з профільним міністром Олексієм Чернишовим. Цей чиновник відіграє одну з ключових ролей у "Великому будівництві". Він має прямий доступ до регіональних еліт і вплив на них. Мінрегіон відповідає за терміни будівництва в регіонах, може впливати на бюджетне фінансування робіт, розподіл грошей з Державного фонду регіонального розвитку і повинен працювати з регіональними чиновниками, щоб ті не ігнорували запити центральної влади.

Відповідно до звітів Мінрегіону випливає, що в листопаді 2020-го готовність об'єктів "Великого будівництва" по країні становить 92%. Школи нібито готові на 95%, садки - на 94%, спортивна інфраструктура – на 91%.

Але якщо детально вивчити офіційний сайт "Великого будівництва", не складно побачити там зовсім іншу цифру – 64%. А багато об'єктів можуть назавжди залишитися довгобудами.

Під красивою обгорткою "намальованої" статистики, можливо, криється непрофесіоналізм чи відвертий саботаж "Великого будівництва" Олексієм Чернишовим. Як припускають експерти, робить він це в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, якому важливо дискредитувати програму президента Володимира Зеленського, щоб збільшити вплив на "першого".

Недобудови Чернишова

Олексій Чернишов має тісний контакт з головами ОДА. За нашою інформацією, у спілкуванні з губернаторами щодо інфраструктурних об'єктів "Великого будівництва" Чернишов часто намагається формувати порядок денний, впливати на вибір пріоритетних об'єктів інфраструктури і удавати, що він контролює процес, навіть не знаючи специфіки регіону. Хоча він повинен лише узгоджувати все з головами ОДА.

Однак при всій видимій активності Чернишова на ниві "Великого будівництва" провал роботи Мінрегіону за програмою видно за кількістю недобудов.

Наприклад, реконструкції стадіону шкіл №194 та №252 в Києві. Планова дата завершення робіт - 31 грудня 2020 року, заявлений ступінь готовності робіт - 44%. Загальний рівень готовності об'єктів по місту - 64%.

Чи ж Житомирська область, реконструкція незавершеного будівництва під дитячий садок у селі Чоповичі. З держбюджету виділили 11,7 млн грн, а з місцевого – 1,3 млн. До 31-го грудня 2020-го повинні були завершити, але не встигнуть - ступінь готовності робіт на об'єкті - 35%, а загальний рівень готовності об'єктів по регіону - 63%.

В селі Жобрин Рівненської області не встигли здати школу в строк. Повинні були відкрити 28 серпня, профінансували роботи з держбюджету на 30 млн грн, витрати з місцевого бюджету - 34 тис. гривень. Готовність об'єкта - 26%, загальний рівень готовності об'єктів по регіону - 76%. Ідентична ситуація в Закарпатській області, у селі Батьово, де також не встигли здати школу до 28 серпня – вона готова лише на 20% при наявності фінансування.

В місті Червоноград Львівської області 1 листопада повинні були здати спорткомплекс. На даний момент роботи завершені лише на 56%. А загальний рівень готовності об'єктів по регіону - 67%.

Залишається лише здогадуватися, звідки Олексій Чернишов бере 92% для статистики, яку від його імені кладуть на стіл президенту Володимиру Зеленському.

У червні на Західній Україні був паводок. Чернишов тоді активно піарився, розповідав про ліквідацію наслідків, як влада і він в цьому досягають успіху. Але один конкретний приклад демонструє, що міністр лукавив. Паводок зачепив Чернівецьку область, невелике село Голошина, де вода розмила невеликий дерев'яний міст. На ліквідацію наслідків необхідно було знайти лише 650 тис. грн у держбюджеті. Мінрегіон пів року шукав, але не знайшов і на місцеві органи влади вплинути не міг. В результаті, гроші виділили в Чернівецькій ОДА, а сільрада в той же день провела закупівлю послуг з відновлення мосту.

Ігри з "додатковими угодами"

Невеликий аналіз тендерів на Prozorro дає можливість побачити наявність схем, знайомих нам по дорогах, а саме з "додатковими угодами" з будівництва соціальної інфраструктури, і навіть розриву угод щодо об'єктів без повернення платежів у держбюджет.

Наприклад, реконструкція Томаківської школи в Дніпропетровській області. На сайті проєкту "Велике будівництво" по цьому об'єкту вартість робіт зазначена 22 мільйони гривень, будівельна готовність об'єкта - 58%, дедлайн по роботах був 15 серпня 2020. Перший тендер з об'єкту було оголошено ще влітку 2018-го, підрядник завершити роботи до 31-го грудня 2019-го не зміг.

У лютому 2020 з підрядником "Укреврокровля" підписали угоду про продовження терміну робіт взагалі до 31 грудня 2021 року. Угоду з цим підрядником розірвали 16 жовтня 2020, через провал строків виконання окремих робіт. При цьому, згідно з угодою, "Укреврокровля" отримала по цій школі 29 млн гривень оплати за роботи.

Найцікавіше в тому, що департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА провів новий тендер на роботи по цій школі за 50,5 млн гривень. І в цьому тендері знову виграла компанія "Укреврокровля", яка раніше провалила роботи. У Мінрегіоні на це закрили очі. Дніпропетровську ОДА очолює Олександр Бондаренко, якого називають людиною Ігоря Коломойського. З олігархом, нагадаємо, пов'язаний і міністр Чернишов.

Зведенням "Великокопанівської лікарської амбулаторії" згідно з "Великим будівництвом" в Херсонській області взагалі займається компанія "Профт Буд Сістем", зареєстрована на підставну особу. Мінрегіон мовчить.

Новопражську загальноосвітню школу №2 у селі Нова Прага Кіровоградської області повинні були здати ще 1 вересня 2020-го року. На сьогодні готовність школи – 66%. Але найцікавіше в цій історії те, що в листопаді 2020-го управління містобудування Кіровоградської ОДА нарешті замовило послуги виконання проєктної документації по реконструкції цієї школи. Очікувана вартість робіт – 206,3 млн гривень. Раніше нікого не хвилювало будівництво об'єкта без проєктної документації.

А по майданчику Долинської гімназії, яку включили у "Велике будівництво" і повинні були закінчити 1 вересня 2020-го року, провели аж 0% робіт. 13 серпня тільки встигли провести тендер проєктування робіт і тепер можна буде шукати підрядника.

Такі історії не повинні відбуватися з мовчазної згоди Мінрегіону, особливо коли строки будівництва об'єктів провалені. Але дивним чином Мінрегіон Чернишова закриває на такі історії очі, відверто фантазує в статистиці, щоб приховати від президента малопривабливі історії.

Не виключено, що не просто так. Наприклад, не так давно СБУ в Закарпатській області затримало заступника голови Закарпатської облради Петра Грицика та начальника територіального управління ДАБІ Віталія Лалакулича. Вони нібито хотіли "обілетити" одного з регіональних забудовників за "неперешкоджання" в участі у "Великому будівництві" і в 2021 році.

Виходить, що, якщо підрядник хоче будувати умовні садки і отримувати гроші за програмою "Велике будівництво", не маючи проблем з тендерами, він повинен віддавати куратору відсоток від отриманих коштів. Нагадаємо, що вищим "контролером" будівництва об'єктів соціальної інфраструктури "Великого будівництва" є Мінрегіон.

Чим Чернишову допомагає його губернаторський досвід

Ще в бутність головою КОДА, куди Олексій Чернишов потрапив завдяки впливу Ігоря Коломойського (після того, як він пішов на підвищення в Мінрегіон в Київській області продовжує працювати "команда Чернишова"), траплялися різні епізоди, пов'язані з ненав'язливим сприянням тим чи іншим компаніям перемоги на тендерах, для чого багато закупівель зривалися і призначалися повторно, а також укладалися договори з цікавими структурами, в тому числі і з "дорожнього картелю".

Наприклад, Департамент регіонального розвитку Київської ОДА 19 листопада 2020 підписав з "Автомагістраль-Південь" - представником "дорожнього картелю" - "додаткову угоду" на проведення робіт "Київське півкільце - Крюковщина - Боярка". Термін виконання робіт - 31 грудня 2020 року, а сума - всього 964 000 гривень. Який обсяг робіт повинен бути виконаний на цю суму - договір не вказує. Але з цього документа прямо випливає, що таким чином чиновники Київської ОДА вирішили просто терміново дати "освоїти" майже 1 млн грн субвенції на місцеві дороги без найменшого розуміння завдань, необхідних від "Автомагістралі".

У Чернишова також допомагали скандальному забудовнику Максиму Микитасю. В інтересах Микитася розіграли будівництво дошкільного навчального закладу в Борисполі за 76,9 млн грн, що входить до "Великого будівництва". Перший тендер по цьому об'єкту Управління капітального будівництва Бориспільської міськради оголосило 29 листопада 2019.

Цікаво, що перебіг цього тендеру своїми двома скаргами намагалася заблокувати фірма "Альтіс - Констракшн", яка належить тестю ексголови ДФС Насірова, і яка фігурує в скандалі з реконструкції Поштової площі в Києві. В результаті, тендер взагалі скасували 3 січня 2020.

Але в той же день, 3 січня 2020 по цьому об'єкту оголосили новий тендер з аналогічною сумою. Формально, аукціон відбувся 31 січня 2020 ще під час перебування Чернишова на посту голови ОДА і в ньому був явний фаворит - ТОВ "Укрбуд забудова". Результати торгів визначили тільки 19 травня 2020. Точніше - спочатку тендерний комітет 18 травня 2020 прийняв рішення відхилити тендерну заявку ТОВ "Укрбуд забудова". На наступний день, 19 травня 2020 - таки прийняти тендерну заявку від ТОВ "Укрбуд забудова". Договір на роботи по об'єкту підписали 30 травня 2020, коли Чернишов вже був у Мінрегіоні, але, ще раз нагадаємо, що в Київській області і по цей день працює його команда на чолі з головою ОДА Василем Володіним.

Але й родичів Насірова у Чернишова не образили. 29 січня 2020 року, ще при безпосередньому керуванні областю Чернишова, відділ освіти Бучанської міської ради оголосив тендер з реконструкції з добудовою школи вартістю 153,2 млн грн за гроші держбюджету. Всі тендерні заявки скасували 29-го травня і оголосили повторний тендер 24-го червня, але і його скасували через місяць. Олексій Чернишов вже був головою Мінрегіону, а школа входить в перелік об'єктів "Великого будівництва". За день до скасування цього тендеру, той же відділ освіти Бучанської міськради оголосив новий тендер по цьому об'єкту на ту ж суму 153,2 млн грн. Торги відбулися 25 серпня 2020, і на цих торгах був тільки один фіналіст і переможець - фірма "Альтіс Констракшн" тестя Насірова, яка дала ціну 138,9 млн грн.

Інший приклад – будівництво амбулаторії в смт. Пісківка, Бородянського району за 5,7 млн грн, яку будує компанія Андрія Куковенко ТОВ "Амк Рем-Буд", відома тим, що виграє тендери в конкуренції з сумнівними компаніями і зриває терміни. Замовником виступає Департамент регіонального розвитку Київської ОДА. Об'єкт також входить в перелік "Великого будівництва". ТОВ "Амк Рем-Буд" виграла на торгах 28-го жовтня. Спочатку термін виконання робіт був вказаний 31 грудня 2019-го, але потім його змістили на рік. Причому, була додана приписка, що "Амк Рем-Буд" може завершити будівництво із запізненням без штрафних санкцій. "Амк Рем-Буд" вже фактично зірвала виконання робіт з дитячого садочка в "Нових Петрівцях", в січні 2019 року і тут такий подарунок від ОДА та Чернишова.

Можливо на чолі Мінрегіону Олексій Чернишов вирішив займатися своїми питаннями, не будемо його за це засуджувати, але факт залишається фактом, як і зрив Мінрегіоном програми "Велике будівництво".