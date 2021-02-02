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02 лютого 2021, 17:17 222

Утримання КСУ очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності, - Совгиря

02 лютого 2021, 17:17 222
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Сьогодні не відбулося засідання Великої палати КСУ через відсутність кворуму
Сьогодні не відбулося засідання Великої палати КСУ через відсутність кворуму
Фото з відкритих джерел
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Постійна представниця Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря порушила питання про облік робочого часу суддів КСУ і детальне інформування про їх діяльність – оскільки вони від 27 жовтня 2020р. не ухвалили жодного рішення.  

Про це Ольга Совгиря повідомила у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Народна депутатка, постійна представниця Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря повідомила, що оголошене раніше засідання Великої палати КСУ не відбулось в зв’язку із відсутністю кворуму, "так як декілька суддів КСУ просто не прийшли на пленарне засідання Суду".

Зокрема, сьогодні мали розглядатися справи про тлумачення преамбули Конституції України щодо терміну "гідні умови життя" і про конституційність змін до Регламенту ВРУ щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури.

У зв’язку із цим постає одразу ряд питань, зокрема і щодо обліку робочого часу суддів КСУ і оприлюднення більш детальної інформації про діяльність Конституційного Суду, суддів, через відсутність яких зривається проведення засідань, про причини їх фактичної неучасті в роботі Суду.

На наше переконання, громадяни мають право знати таку інформацію про діяльність КСУ, адже на його фінансування і на виплату винагороди суддям витрачаються значні кошти, розмір яких за законом не залежить від власне результативності діяльності Суду, - написала Совгиря.

Вона додала, що після ухвалення рішення від 27.10.2020 року щодо антикорупційного законодавства Суд не ухвалив жодного рішення, в тому числі і в поточному році.

Проте вже зараз затверджений на 2021 рік кошторис Конституційного Суду складає 315,4 млн.грн., тобто утримання Суду коштує державі майже 900 тис.грн. щодня, що очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності, - підсумувала депутатка.

Як повідомлялося, Ольга Совгиря наголосила: відсторонення голови КСУ від посади не блокує діяльність Конституційного Суду. За відсутності голови Суду його обов’язки виконує заступник.

Нагадаємо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

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