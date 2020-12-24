"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом

Піар на «Великому будівництві» в цьому році зашкалював, але привів до протилежного результату – лише до падіння рейтингу президента Володимира Зеленського. А ось відповідальні за програму – заступник голови ОП Кирило Тимошенко і «державний менеджер» Юрій Голик - поки жодних наслідків цього не відчули

Піар на «Великому будівництві» в цьому році зашкалював, але привів до протилежного результату – лише до падіння рейтингу президента Володимира Зеленського. А ось відповідальні за програму – заступник голови ОП Кирило Тимошенко і «державний менеджер» Юрій Голик - поки жодних наслідків цього не відчули

Крім пандемії COVID-19 і інших нещасть, 2020 рік приніс Україні ще й складний парадокс. З одного боку, соцопитування показують, що майже 90% опитаних українців гаряче підтримують інвестиції держави в інфраструктуру. З іншого боку, проєкт "Велике будівництво" доріг як форма інвестицій держави в інфраструктуру не просто "не злетів", але закінчився провалом для команди влади. На думку багатьох політичних аналітиків, "дорожня" тема стала однією з багатьох причин, які "просадили" рейтинг "Слуги народу" на місцевих виборах 2020 року.

Хоча, здавалося б, результат повинен вийти рівно навпаки. Адже за рекордну суму інвестицій у 70,6 млрд гривень з держбюджету (тут разом - кошторис на "Укравтодор" та кошторис на місцеві дороги) повинні були б оновити і рекордну протяжність трас в 6500 кілометрів.

В той час, як, наприклад, у 2018 році попередники за 29 млрд гривень бюджетних витрат провели хіба що середній ремонт 950 км трас. При цьому "з порушеннями" була витрачена на дороги кожна друга бюджетна гривня, стверджували в Держаудитслужбі.

Чому ж і "Велике будівництво" доріг в 2020 році стало провальним? Тут можна виділити дві загальні причини. Планування проєкту було проведене незадовільно, і це призвело до корупційних зловживань. Але замість того, щоб чесно визнати свої провали, глава "Укравтодору" Олександр Кубраков і "державний менеджер" Юрій Голик (так його називають у Черкаській ОДА), який допомагає заступнику голови ОП Кирилу Тимошенку (люди, які виконували "операційне керівництво" проєктом) почали зображати "успішність" реально провальних "кейсів" по окремих трасах або іншого роду об'єктам. Наші джерела кажуть, що вони навіть дещо коригують цифри для президента.

Як найяскравіший приклад – "картель фаворитів" "Великого будівництва" доріг, про який, зокрема, згадував у своїх скандальних постах Ігор Уманський, ексрадник голови ОП Андрія Єрмака. На таку тезу Кубраков намагався контраргументувати тим, що, мовляв, економія на "дорожніх" торгах для держави склала мінімум 7%, а, значить, і немає жодного "дорожнього картелю". Але ж COST Ukraine, незалежна і рівновіддалена експертна структура, таки стверджує, що "картель фаворитів" на "дорожніх" тендерах таки має місце.

За даними моніторингу COST Ukraine, за січень-листопад 2020 року обласні Служби автомобільних доріг провели 3135 "дорожніх" закупівель загальною вартістю 101,7 млрд гривень. І 61% від всієї цієї суми отримали лише 5 компаній – "Автомагістраль-Південь", "Ростдорстрой", "Онур", СП "Автострада" і ПБС (ця компанія входить в орбіту Коломойського). При цьому в закупівлях САД брали участь 96 компаній. Ще раз – менше ніж 10% гравців ринку отримали підрядів на 60 мільярдів гривень. І це не кажучи про те, що "Укравтодор" істотно вийшов за межі обмежень держбюджету-2020.

І якби при цьому той же "Укравтодор" перевиконав план з ремонту доріг! Але на жаль, ситуація рівно навпаки. На форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі" у середу, 2 грудня, Кубраков заявив, що у 2020 році "Укравтодор" відновив сумарно 3926 км трас всіх видів. Примітно, що в одному зі своїх блогів Кубраков в липні цього ж року заявляв, що роботи вже запущені по 3700+ км трас в Україні. Таким чином виходить, що з липня по грудень цього року "Укравтодор" мало не буквально "висаджував у повітря" гроші, призначені на оновлення доріг.

Провали і нестикування виходять і на рівні окремих об'єктів. Наприклад, той же Кубраков або Голик люблять підкреслювати, що, мовляв, у цьому році нарешті повністю оновили трасу М-23, яка має сумну славу "місячного пейзажу". Але так заявляти підстав немає. І справа тут в наступному: у цьому році було оголошено чотири тендери по ремонту ділянок траси Н-23 сумарною довжиною 92 км, з них три мають строк закінчення робіт 31 грудня 2020 року, по четвертій дедлайн – 31 грудня 2021 року. І для порівняння: загальна довжина траси Н-23 – близько 250 кілометрів, тому про "повне оновлення траси" говорити занадто рано.

Мабуть, той же Тимошенко або Голик не розкажуть про приклади, як тендери по об'єктах у Західній Україні "зливалися" під фірми з орбіти Коломойського. Хоча йдеться про об'єкти, які використовувалися в піарі "Великого будівництва". Наприклад, на сайті цього проєкту є новина від 18 вересня про завершення будівництва мосту через Дністер по трасі Т-09-10 "Бурштин – Калуш" в Івано-Франківській області. Цей міст мали добудувати взагалі до 31 грудня 2019 року, за умовами тендеру, який розіграли 28 травня 2019-го. Тобто дедлайн був провалений майже на рік. Примітно, що міст цей будувала фірма "ПБС" з орбіти групи "Приват", вартість підряду була 70,5 млн гривень.

Цікавий нюанс: тендер по цьому ж мосту САД в Івано-Франківській області проводила 26 липня 2018-го. Тоді очікувана вартість робіт була 55 млн грн. Переможцем тендеру став той же "ПБС". Угоду про виконання робіт по цій компанії підписали 7 вересня 2018-го. 29 грудня 2018 року цю угоду розірвали без жодного пояснення причин. І так виходить, що група "Приват" скористалися політичною кон'юнктурою, щоб взяти участь в "розпилі бюджету" на важливому для регіону інфраструктурному об'єкті.

У "Великому будівництві" доріг виявилися і свої "потьомкінські села". Наприклад, на сайті "Велике будівництво" є публікація від 9 жовтня 2020 року "В Харківській області завершуються роботи по 4 довгобудам". І в якості "завершеного довгобуду" фігурує траса Т-21-01 Мерефа - Зміїв. Але роботи по цій трасі навряд чи будуть завершені до кінця цього року. Тендер з поточного середнього ремонту цієї траси провели тільки 16 червня 2020-го. Очікувана вартість була 314 млн грн, переможець - "Славдострой" - дав ціну в 250 млн грн, а угоду про виконання робіт було підписано взагалі 2 липня 2020 року.

По цій трасі повинні відремонтувати ще два мости. Перший - на 12 кілометрі траси Т-21-01, довжиною в 13 погонних метрів, очікувана вартість – 8,66 млн грн. Тендер провели 23 вересня 2020-го. Переможець торгу - "Харківмістдорбуд" - повинен закінчити роботи до 31 грудня 2021 року.

Другий міст – завдовжки 23 погонних метри, на 19 кілометрі траси Т-21-01, очікувана вартість – 8,73 млн грн. По цьому мосту тендер провели 14 липня 2020 року, дедлайн по роботах - також 31 грудня 2021-го. Тобто у піарників Кубракова не було жодних реальних підстав називати трасу "Мерефа-Зміїв" "завершеним довгобудом", або хоча б "довгобудом на стадії завершення".

Голик, Тимошенко, Кубраков та їхні піарники намагаються посилатися на нібито експертні дослідження, щоб виправдатися – мовляв, при всьому "бюджетному розпилі" "Велике будівництво" доріг принесло свою користь країні: адже, мовляв, так вдалося зупинити падіння ВВП України до 5% у 2020 році. Але, схоже, що автори подібних досліджень просто проігнорували факт, що будь-яке "висаджування в повітря" бюджетних грошей у величезних кількостях завжди "на папері" дає позитивний ефект. Наприклад, за оцінками "Консалтингової групи А-95", у січні-жовтні 2020 р. в Україну імпортовано 678,4 тисячі тонн дорожнього бітуму, і це більш ніж у два рази більше показника січня-жовтня минулого року в 317,3 тисячі тонн. Звичайно ж, що такий "стрибок" імпорту поміж інших факторів покаже "на папері" пожвавлення в економіці країни. Але питання в ефективності витрачених бюджетних грошей.

Мабуть, хіба що фактор відсутність "політичної відповідальності" призвів до того, що операційні керівники "Великого будівництва" - Кирило Тимошенко чи Юрій Голик – досі залишаються на своїх постах, і по їх персоналіям не зроблено жодгих "кадрових" висновків. Так що за провали "Великого будівництва" поки розплачується своїм рейтингом Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського", "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали.