"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського

Одкровення ексміністра фінансів та колишнього радника глави ОП Ігоря Уманського про розкрадання коштів, виділених "Укравтодору" на дорожнє будівництво, наробили галасу і поставили під сумнів головну програму президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Одкровення ексміністра фінансів та колишнього радника глави ОП Ігоря Уманського про розкрадання коштів, виділених "Укравтодору" на дорожнє будівництво, наробили галасу і поставили під сумнів головну програму президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Головні офіційні куратори "Великого будівництва" заступник голови ОП Кирило Тимошенко та керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков разом з іншими "слугами народу" пішли на телебачення, щоб захищати програму, але всі їхні аргументи були сумнівні – "найяскравішим" було те, що Уманського обізвали "алкоголіком". У свою чергу, ще один член Координаційної ради "Великого будівництва" - міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов - почав рапортувати про чи не 95% готовності об'єктів, хоча по факту вона складає 64%. Мовчазним залишився лише помічник Тимошенко Юрій Голик, якого називають головною рушійною силою всіх внутрішніх процесів "Великого будівництва".

Через тиждень після гучних заяв Ігоря Уманського про "дорожній картель" і закатаному в асфальт "ковід-фонду" про "Велике будівництво" говорять практично всі. RegioNews вже детально описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Говорили про те, як Кирило Тимошенко, Юрій Голик, Олександр Кубраков і Олексій Чернишов підставили президента Володимира Зеленського, і причому тут голова ОП Андрій Єрмак і його радник Михайло Подоляк.

Але окремо варто зупинитися на, власне, схемах, які існують в дорожній галузі під можливим прикриттям "Укравтодору" і кураторів з Офісу президента. А також розповісти про "дорожній картель", який отримує жирні тендери з відома кураторів з ОП, "Укравтодору" та Мінрегіону.

Що за "дорожній картель"

"За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає тільки шість компаній – "улюбленці долі", або "картель" як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть тільки вони. Але якщо придивитися – ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%", – писав Уманський у своєму Facebook.

Якщо проаналізувати тендери, то шість компаній "дорожнього картелю" – це, швидше за все, "Ростдорстрой" Євгена Коновалова та Юрія Шумахера (близькі до мера Одеси Геннадія Труханова), яка разом з "Київшляхбудом" входить в компанію RDS; група компаній "Автострада" Максима Шкіля (людина, близька до Володимира Гройсмана); ТОВ "Автомагістраль-Південь" Валерія Короткова та Олега Наливанного, близьких до Юрія Шумахера і мера Одеси Труханова; "донька" турецької Onur - "Онур"; ТОВ "ПБС", пов'язана з Ігорем Коломойським, і ТОВ "Техно-Буд-Центр" Юрія Ханіна та Андрія Яреми.

Багато компаній як, наприклад, "Автострада" і "Ростдорстрой", за інформацією ЗМІ, фігурували у розслідуваннях, скандалах та кримінальних справах за підробку тендерної документації та завищення вартості робіт.

Найбільш успішна з "картелю" так звана "трійка фаворитів" - це "Онур", "Автомагістраль-Південь" і "Ростдорстрой", які розігрують між собою приблизно 75% дорожніх тендерів. Суми там і справді космічні. У 2020-му році "Автомагістраль-Південь" засвоїть 23 млрд грн, "Онур" - 20,7 млрд грн, а "Ростдорстрой" - 6,5 млрд. Четвертим йде "ПБС" - 6,2 млрд грн.

Це стало можливим при прямому потуранні в кабінетах Офісу президента. Відомо, що помічник Тимошенка Юрій Голик разом з главою "Укравтодору" Олександром Кубраковым безліч разів піарив дороги, за яким тендери отримували компанії "картелю" ім. Уманського. Представники "Онур", як пишуть у профільних телеграм-каналах, мають прямий вихід на Кирила Тимошенка і Андрія Єрмака, як і одеські "Автомагістраль-Південь" і "Ростдорстрой".

Які існують схеми на будівництві доріг

Існує безліч способів заробити на дорогах. При будь-якому будівництві витрати на асфальтобетонну суміш і роботи складають 60% від загальної вартості. Решта 40% - це прибуток компанії на тендері. За інформацією профільних телеграм-каналів, з цього прибутку за "вдалі тендери" компанії з "картелю" нібито платять 10-12% відкатів.

Схеми субпідрядів, додаткових угод, націнок на асфальтобетонній суміші – це реальність, в якій будують українські дороги. Іноді навіть з простроченими термінами, за що "дорожній картель" нагороджують додатковими тендерами.

Схема "додаткових угод"

Траса в Харківській області Р-51 "Мерефа - Лозова - Павлоград". Об'єкт проходить по програмі "Велике будівництво доріг". Тендер з поточного середнього ремонту траси по всій протяжності був проведений ще 3 травня 2019 року. Переможець - "Автомагістраль-Південь" - один з великих гравців ринку, дуже успішний в тендерах. Вартість підряду – 1,878 млрд грн. Договір був підписаний 6 травня 2019 року. Закупівлю проводила Служба автомобільних доріг у Харківській області.

У грудні 2019-го САД в Харківській області провела "додаткову закупівлю" з поточного середнього ремонту траси Р-51. Цей підряд на 204 млн грн також отримала компанія "Автомагістраль-Південь". У тендерній документації за посиланням немає жодних вказівок, для чого потрібно проводити "додаткову закупівлю". По суті, "Автомагістраль-Південь" отримала "на засвоєння бюджету" додаткові 10% від початкової вартості підряду по трасі Р-51.

Схожа історія і в Запорізькій області. Траса Н-30 "Василівка-Бердянськ". 29 січня 2019 року підряд по ремонту цієї ділянки траси км 80 + 784 - км 128 + 866 отримала компанія "Онур" - ще один великий гравець. Вартість підряду – 643,5 млн грн, роботи слід було завершити до 31 березня 2020 року. "Онур" цей підряд провалив: до зазначеного терміну роботи не були виконані. 12 жовтня 2020 року САД в Запорізькій області підписала з "Онур" додаткову угоду, за якою вартість підряду була зменшена до 536 млн грн. При цьому, судячи з документації на сторінці закупівлі, "Онур" і Запорізький облавтодор так і не погодили новий фінальний термін завершення робіт за цим підрядом.

19 листопада 2020 року Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області підписала додаткову угоду з виконання робіт на трасі Н-11 з компанією "Автомагістраль-Південь". Угода стосується ділянки траси на відрізку 112 км - 127 км. Вартість угоди - 81,4 мільйона гривень. Термін виконання робіт вказаний 31 грудня 2020 року.

"Основний" тендер по цій трасі Н-11 САД у Дніпропетровській області провела 30 червня 2020 року. Очікувана вартість закупівлі була 313 млн гривень, а переможець "Автомагістраль" "просадила" ціну відразу до 275 мільйонів. І строк виконання робіт був вказаний - 31 грудня 2021 року.

Показовий момент, що 30 липня 2020 року САД в Дніпропетровській області підписала з "Автомагістраллю" угоду про "покращення умов фінансування" робіт, зміст якого не відображено на сторінці закупівель.

Можна припустити, що чиновники САД у Дніпропетровській області та "Автомагістраль" вступили в змову, в рамках якої "Автомагістраль" зможе "освоїти" 81 млн гривень без фактичного контролю за ходом виконаних робіт.

Звернення за "дофінансуванням" - ще один фінт. Компанія "Техно-буд-Сервіс" отримала підряд на 117,2 млн без відкритих торгів як дофінансування робіт по виграному влітку тендеру на ремонт дороги М-19 на 1,17 млрд.

Спочатку компанія занизила свою тендерну пропозицію, а потім звернулася за дофінансуванням. По суті, компанія занижує пропозицію, щоб виграти тендер. Потім звертається за дофінансуванням і компенсує витрати з "профітом".

Схема "субпідрядників"

По трасі Н-30 "Василівка-Бердянськ в Запорізькій області є й інший провальний кейс. Фігурант - компанія "Альтком" Владислава Гельзина (компанію пов'язують з відомим діячем часів Віктора Януковича Борисом Колесніковим). 16 квітня 2020 року САД в Запорізькій області підписала з "Альткомом" за результатами тендеру договір на ремонтні роботи по трасі Н-30, на ділянці км 112 + 026 - км 143 + 003, вартість підряду - 629 млн грн.

Роботи повинні бути виконані до 30 квітня 2021 року.

19 жовтня "Альтком" і САД в Запорізькій області підписують зміни до угоди, згідно з яким "Альтком" взяв собі додаткових субпідрядників - компанію "ТОВ Агробуд Жашків" і "ТВД", вартість послуг яких не повинна перевищити 6 млн грн. У первісній редакції договору на роботи не було ніяких субпідрядників. Відповідно - ремонт цієї ділянки траси Н-30 не буде виконано в строк. "Альтком" зробив вигляд, що сам не впорається і через субпідрядників освоїть додаткові гроші.

САД в Дніпропетровській області 14 липня 2020 року провела тендер по ремонту ділянки траси М-04. Перемогла "Автомагістраль", яка запропонувала ціну 1,85 млрд грн, хоча стартова була – 2,17 млрд.

Нюанс в тому, що в угоді по цій закупівлі відразу прописали опцію, завдяки якій переможець торгів може залучати субпідрядників без контролю замовника. Угода по цій закупівлі також не передбачає кваліфікаційних критеріїв (тобто оборотні кошти, кількість наявної техніки та працівників, досвід робіт тощо) для переможця торгів.

Також у договір про виконання робіт були внесені п'ять змін "про поліпшення умов закупівлі", без деталізації, про які саме "покращення" домовилися між собою "Автомагістраль" і САД в Дніпропетровській області, по трасі - М-04.

Фактично все говорить про можливу змови САД і представників "дорожнього картелю". При цьому варто нагадати, що раніше ЗМІ вже відзначали, що кадри в обласні САД призначали при безпосередній участі Кубракова, радником якого був Голик. Логічно припустити, що люди на держслужбу могли призначатися, в тому числі, з урахуванням інтересів "картелю".

Таким чином, неважко помітити, що компанії з так званого "картелю" за допомогою укладання додаткових угод і залучення субпідрядників у рамках програми "Велике будівництво" отримують доступ до освоєння воістину величезних сум, які нараховуються мільярдами. І в тому, як ці гроші освоюються, цілком можуть бути замішані високопоставлені чиновники з Офісу президента, тобто з найближчого оточення Зеленського. Враховуючи, як серйозно глава держави ставиться до "Великого будівництва", йому залишається тільки поспівчувати. Адже несумлінне оточення просто підставляє його.

Причому описані вище схеми далеко не єдині, які можна простежити в реалізації програми "Великому будівництві". У найближчих публікаціях ми обов'язково продовжимо цю тему.