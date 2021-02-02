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02 лютого 2021, 16:05 13

ТОП-10 найкращих голів ОДА за версією RegioNews

02 лютого 2021, 16:05 13
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Нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який із серпня 2019-го по лютий 2020 року був головою Івано-Франківської ОДА, очолив рейтинг найкращих голів обласних державних адміністрацій за версією RegioNews. За 25-бальною шкалою він отримав 21 бал.

Другу і третю сходинки рейтингу займають нинішні керівники Запорізької ОДА Олександр Старух (20 балів) та Полтавської ОДА Олег Синєгубов (19 балів).

Голова Львівської ОДА Максим Козицький займає четверту сходинку рейтингу, у нього за п’ятьма критеріями 18 балів.

Далі у десятці найкращих очільників областей із однаковою оцінкою в 17 балів слідують: голова Донецької ОДА Павло Кириленко, очільник Житомирщини Віталій Бунечко, керівник Закарпаття Анатолій Полосков, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім та вже колишній очільник Вінниччини Владислав Скальський.

Із повним рейтингом голів ОДА, критеріями оцінки чиновників та детальною інформацією по кожному голові облдержадміністрації читайте у нашому проєкті "Вся президентська рать".

Нагадаємо, що раніше RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

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