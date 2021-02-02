ТОП-10 найкращих голів ОДА за версією RegioNews

RegioNews склав власний рейтинг голів ОДА, яких призначив президент Володимир Зеленський із початку своєї каденції

RegioNews склав власний рейтинг голів ОДА, яких призначив президент Володимир Зеленський із початку своєї каденції

Нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який із серпня 2019-го по лютий 2020 року був головою Івано-Франківської ОДА, очолив рейтинг найкращих голів обласних державних адміністрацій за версією RegioNews. За 25-бальною шкалою він отримав 21 бал.

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