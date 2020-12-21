"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу

Не коментують медведчуківські поставки російського бітуму, що загрожують грандіозним скандалом всеукраїнського масштабу, ні глава Офісу президента Андрій Єрмак, ні його заступник Кирило Тимошенко, ні навіть керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков. За всіх віддувається лише добровільний мегапіарник «Великого будівництва» Юрій Голик, намагаючись, щоправда, просто заплутати дніпропетровські сліди

Не коментують медведчуківські поставки російського бітуму, що загрожують грандіозним скандалом всеукраїнського масштабу, ні глава Офісу президента Андрій Єрмак, ні його заступник Кирило Тимошенко, ні навіть керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков. За всіх віддувається лише добровільний мегапіарник «Великого будівництва» Юрій Голик, намагаючись, щоправда, просто заплутати дніпропетровські сліди

Перші залізничні цистерни "з Росії з любов'ю", наповнені бітумом Новошахтинського НПЗ для потреб українського дорожнього будівництва, вже прибули з Ростовської області в Україну, а саме: на Дніпропетровщину. Про це повідомило глобальне цінове агентство Argus. Як таке взагалі можливо на сьомому році російської військової агресії проти України – питання ще те, адже завезений в середині грудня 2020 року на станцію "Дніпро-Вантажний" бітум є, по суті, кривавим. І закатаний він буде досить благополучно в асфальт у рамках української національної програми "Велике будівництво", якою так пишається президент Володимир Зеленський. Тепер же свою дещицю гордості від цього отримає і його російський колега та тезка Путін, який, власне, і відкрив навстіж двері для такого бітумного бізнесу своєму куму Віктору Медведчуку, а українська влада цьому абсолютно не перечила.

Мовчання – знак згоди

Причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука на особливо патронованій Зеленським національній програмі немов води в рот набрали. Не коментують те, що трапилося, а це загрожує грандіозним скандалом всеукраїнського масштабу, ні глава Офісу президента Андрій Єрмак, ні його заступник Кирило Тимошенко, ні навіть керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков. За всіх віддувається лише добровільний мегапіарник "Великого будівництва" Юрій Голик, намагаючись, щоправда, просто заплутати сліди, занурившись в нетрі давно знайомої йому Дніпропетровщини.

Тут варто коротко нагадати, а хто, власне, зараз найбільш причетний до реалізації цієї президентської програми в рідному для Зеленського регіоні. Ми вже докладно писали про те, що одним із таємних завдань недавньої реінкарнації в кріслі голови Дніпропетровської ОДА цінного порошенківського кадра Валентина Резніченка є продовження тими ж темпами освоювати гігантський бюджет "Великого будівництва", але вже не в інтересах кишені олігарха Ігоря Коломойського і його прісних. Причому цьому особливо має сприяти дуже плідний досвід попереднього співробітництва Резніченка з тим же Голиком. Адже коли у часи президентства Петра Порошенка новий-старий керівник Дніпропетровщини був на тому ж посту, у нього радником працював саме Голик – зараз особливо наближений до заступника голови ОП Тимошенка, який на Банковій відповідає як раз за регіональну політику.

У цілому, схема нинішнього просування Резніченка в знайоме йому крісло виглядала, схоже, наступним чином: Голик "посватав" свого колишнього боса шефові нинішньому, тобто Тимошенку, той – безпосередньому керівнику Єрмаку, а голова ОП – вже персонально Зеленському. І така успішно проведена робота з кадрами, а також перспективи, що відкрилися на "освоєння коштів", геть позбавили тріо Голик-Тимошенко-Єрмак всілякої обережності в темі, хто в дніпропетровському домі реально господар.

Одкровення Голика

17 грудня замість регулярних зведень про успіхи в дорожньому будівництві Голик розмістив у себе на Facebook великий пост з критикою нещодавно звільненого голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка (його, до речі, пов'язують з Коломойським). Роздратування Голика викликав лише один момент із прощальної прес-конференцією відставника: Бондаренко заявив, що передає область у гарному стані з виконанням усіх запланованих програм своєму наступнику на цій посаді Резніченку. На що Голик сказав, як відрізав: "На трасах області, за які відповідає "Укравтодор", ОДА часів Бондаренко не має взагалі жодного відношення". Тобто фактично влаштував власний сеанс самовикриття.

Після чого додав, що за наявною у нього, Голика, статистикою, Дніпропетровська область знаходиться на 18-му місці з 24-х по виконанню програми "Велике будівництво" із середнім відсотком введених в експлуатацію об'єктів в районі 55%. До звільнення Бондаренка про подібне Голик ні разу не згадував, та й всім достеменно відомо, що Дніпропетровщина в плані обсягів дорожнього будівництва і освоєних на нього бюджетних коштів перебуває серед лідерів в країні, а то і на першому місці.

"Навіть мінімальний набір у вигляді 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, з яким за підсумками року вже справляються всі області країни, в Дніпропетровській ОДА під "керівництвом" Бондаренко подужати не змогли. На щастя, нинішній команді в ОДА точно зрозуміло, як все швидко привести в нормальний стан і повернути область в лідери", - резюмував Голик, якого віднедавна стали називати в пресі не інакше, як державний менеджер. Одним словом, при його старому шефові Резніченку все з "Великим будівництвом" на Дніпропетровщині буде в повному ажурі. І на допомогу йому з цим - навіть Медведчук, який вдало провернув свою операцію "Кривавий бітум" із "пілотним проєктом" саме в цій ключовій для країни області.

Новий "бізнес на крові"

Коли в травні 2020-го на сайті вищезгаданого агентства Argus з'явилася коротка новина про те, що розташоване в Ростовській області ВАТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" приступило до виробництва дорожнього бітуму після трирічної перерви, дана подія пояснювалася жвавим інтересом до продукту на півдні Росії. Раніше цей НПЗ, який офіційно належить дружині Медведчука Оксані, був також відомий постачанням нафтопродуктів до окупованих Росією районів українського Донбасу. Таким чином, ще однією версією відродження в Новошахтинську бітумного виробництва була певна активізація стройбатів дислокованих в ОРДЛО двох армійських корпусів російської окупаційної армії для подальшої ескалації напруги на донбаському фронті. Можливо, цей мотив також має місце, але він – аж ніяк не єдиний.

Річ у тому, що після гучної жовтневої аудієнції Медведчука у свого кума Путіна, на якій один з лідерів ОПЗЖ випрошував для України не тільки російську вакцину від коронавіруса "Супутник V", але і зняття деяких російських санкцій, через які нібито "тисячі українців залишилися без роботи", хазяїн Кремля відреагував дуже оперативно. І вже ввечері 12 жовтня уряд РФ своєю постановою дозволив експорт в Україну мастил і бітуму за спеціальними дозволами російського Мінекономрозвитку.

Зокрема, мова йшла про нафтовий бітум та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, а також про суміші бітумні на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол. До речі, саме така номенклатура знятої з санкцій продукції нині присутня у пропозиції Новошахтинського НПЗ. Інакше кажучи, Медведчук отримав "з тої сторони" зелене світло для свого бітумного бізнесу.

А що ж офіційний Київ? Як свідчить перше прибуття на Дніпропетровщину з російської залізничної станції "Несветай" (Ростовська область), яка обслуговує Новошахтинський НПЗ, 252 тонни російського бітуму в цистернах, на таку бізнес-співпрацю з Медведчуком куратори "Великого будівництва" дивляться, на жаль, досить прихильно. І тут необхідність реалізації президентської програми "Велике будівництво", що вимагає бітуму у величезних кількостях, зовсім не є якимось виправданням.

Адже є ж альтернативні джерела поставок даного матеріалу, тим більше що досі якось вдавалося обходитися й без медведчуківської допомоги. Можливо, поставлений раніше в країну і вироблений тут бітум був навіть трохи дорожче, що було гарним приводом окремо приструнити деяких товаришів, що зарвалися, приміром, того ж Коломойського. Але точно не такою ціною, яка скидається на відверту зраду і "бізнес на крові".

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції надійшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "руського миру". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського"та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. А в статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд.