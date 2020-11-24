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Тетяна Синиця журналіст [email protected]
24 листопада 2020, 15:00 175

Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги

24 листопада 2020, 15:00 175
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Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков відбиваються від критики заявами про рекорди: «Укравтодор» побудує у 2020-му році 3900 км доріг. Хоча спочатку було заявлено про будівництво 6500 км
Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков відбиваються від критики заявами про рекорди: «Укравтодор» побудує у 2020-му році 3900 км доріг. Хоча спочатку було заявлено про будівництво 6500 км
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Ми вже писали ряд статей на тему існуючих схем при реалізації президентської програми "Велике будівництво" - Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом", а також "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського.

На черзі наша розповідь про те, як чиновники автодорів самі малюють ціни на будматеріали, а фірми "дорожнього картелю" освоюють бюджети за ще не виконані ремонтні роботи.

Схема "плаваючої вартості"

Регіональні автодори повинні самостійно встановлювати очікувану вартість робіт з ремонту доріг. Для цього їм потрібно враховувати ціни на матеріали для їх виконання, приміром, щебеню або бітуму. Причому подібні розрахунки обласні автодори можуть проводити не в цілому по країні, а для кожного окремо взятого регіону.

Теоретично, контролювати такі ціни для автодорів повинно ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна". І лише на основі інформації цього інституту посадові особи регіональних автодорів можуть визначати, скільки коштують основні дорожньо-будівельні матеріали. Але насправді чиновники самі "малюють" ціни на будматеріали, а відповідно і вартість робіт з ремонту доріг. А наскільки широка фантазія чиновників в цьому питанні, ми можемо подивитися на прикладах тих же закупівель бітуму.

Так, Кременчуцький автодор 26 червня купив 330 тонн бітуму за 3,8 млн грн, або ж за 11,51 тис. грн за тонну. Перед цим, 23 червня, Херсонський облавтодор придбав 500 тонн бітуму за 5,83 млн грн, або ж за 11,65 тис. грн/тонна. Також 26 червня Вінницький облавтодор купив 1 тисячу тонн бітуму за 12,34 млн грн, або вже за 12,34 тис. грн/тонна. Нарешті, 3 липня Харківський облавтодор розрахувався за 600 тонн бітуму на суму в 7,56 млн грн, тобто тонна такого ж матеріалу обійшлася в 12,6 тисячі. А в той же день Донецький облавтодор взагалі захотів купити 600 тонн бітуму за 7,86 млн грн, або 13,1 тис. грн/тонна.

Одним словом, лише за лічені дні в уяві різних чиновників вартість одного і того ж матеріалу зросла на 14%, причому буквально на рівному місці, тому, що ніяких змін на ринку будматеріалів в цей час не відбувалося від слова зовсім. Виходить так, що автодори просто малюють собі ціни на той же бітум "від ліхтаря", хоча цифри у свої прайси ставлять цілком конкретні. А це в свою чергу впливає на націнку при роботах. Однак керівникам місцевих автодорів слід пам'ятати правило ділення" і те, хто їх призначив на посаду.

Піар Голика та успіхи "картелю"

Юрій Голик в березні відвідав Луганщину. На сайті "Великого будівництва" і на його сторінці в Facebook від 1 березня 2020 року є повідомлення про початок робіт на трасі Н-26 в Луганській області на ділянці 148 км - 158 км. Голик при цьому відзначає, що стоїть завдання зробити всю трасу, як в Харківській, так і в Луганській області.

Тут мова йде про підряд на 43 млн грн, який був розіграний на тендері 11 листопада 2019-го. Переможцем стала компанія "Євродор". 16 липня 2020-го САД у Луганській області провела тендер на капітальний ремонт ділянки траси 161 км - 167 км по очікуваній вартості 171,8 млн грн. Перемогла та ж компанія "Євродор", яка дала ціну в 158 млн грн.

14 серпня САД Луганської області провів тендер на поточний ремонт ділянки траси Н-26 265 км - 300 км очікуваною вартістю 962,8 млн грн. У фінал цього тендеру пройшли тільки компанії з так званого "дорожнього картелю". Перемогла "Онур", яка дала ціну у 912 млн грн.

18 серпня САД Луганської області розіграла інший тендер по трасі Н-26 - з поточного середнього ремонту ділянки 230 км - 265 км Очікувана вартість була 1,007 млрд грн. У фінал торгів знову пройшли "фаворити". Перемогла "Онур", яка дала ціну у 959,9 млн грн.

20 серпня відбувся тендер по ремонту цієї ж траси Н-26 на ділянці 195 км - 230 км очікуваною вартістю 780 млн грн. У фінал пройшла ще одна компанія з "фаворитів", на яких натякає Уманський: тут перемогла "Автомагістраль - Південь", яка дала ціну 734 млн грн. А 2 листопада та ж САД в Луганській області оголосила новий тендер по трасі Н-26 на 165,8 млн грн. Аукціон призначений на 3 грудня. Так що виходить, що в цьому році саму трасу відремонтувати не встигнуть, а ось бюджет освоїти зможуть цілком.

На манежі все ті ж

Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков відбиваються від критики заявами про рекорди: "Укравтодор" побудує у 2020-му році 3900 км доріг. Хоча заявлено спочатку було 6500 км. Крім цього, мовляв, були добудовані багато "довгобудів". Нібито гучні цифри повинні перекрити всі "каламутні" тендери та "відмиті" 36 млрд "ковід-фонду" за допомогою хитрих схем. Але і тут захисники "Великого будівництва" провалилися, адже багато із так званих "довгобудів на стадії завершення" насправді не скоро будуть здані, – вони-то якраз і віддані на "розпил" все того ж "дорожньому картелю".

Приклад з трасою М-03 Київ-Харків. Цю трасу піарники Кубракова поспішили назвати "довгобудом на стадії завершення". Але на цей об'єкт вже запланована велика роздача підрядів і у 2021 році. Зокрема, з будівництва дорожньої розв'язки загальною протяжністю 1,8 км, вартість підряду - 520 млн грн. Аукціон призначений на 11 січня 2021-го, будівництво має бути завершено до 31 грудня 2022 року.

На 29 грудня 2020-го призначений тендер з поточного ремонту 21 км траси М-03 на 870 млн грн, або за 40 млн грн за 1 км траси. Роботи потрібно виконати до 31 грудня 2021 року. На той же день 29 грудня призначений і інший тендер по трасі М-03 - з поточного середнього ремонту 22,5 км траси за 713 млн грн. Дедлайн по роботах все той же - 31 грудня 2021 року.

По суті, траса М-03 - це "довгобуд", роботи по якому запустили ще при президентстві Петра Порошенка, а "пиляє бюджет" за цим проєктом все та ж "трійка фаворитів". Підряд із середнього ремонту ділянки траси 516 км - 646 км на 742 млн грн 30 жовтня 2020-го фактично без тендеру отримала "Автомагістраль-Південь", причому за процедурою "підписання додаткової угоди" до вже підписаного договору від 9 серпня 2018 року по ремонту ділянки траси на 1,7 млрд грн. Фактично "Автомагістралі" накинули ще 40% бюджету від початкової вартості робіт. У підсумку вона освоїть на ремонті 130 км траси в цілому чималу суму у 2,4 млрд грн. І подібних випадків по всій країні – хоч греблю гати.

У наступній нашій публікації у циклі, присвяченому багатомільярдному розкраданню бюджетних коштів на президентській програмі "Велике будівництво", ми зупинимося на ролі в цьому всьому міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Адже саме Мінрегіон відповідає за спорудження об'єктів соціальної інфраструктури в рамках "Великого будівництва", де простір для "схематоза" також безмежно великий.

Чернишов Олексій Володимир Зеленський тендер дороги президент корупція велике будівництво
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