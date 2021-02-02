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02 лютого 2021, 12:35 547

"Вся президентська рать": рейтинг всіх голів ОДА, призначених Зеленським

02 лютого 2021, 12:35 547
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RegioNews створив власний рейтинг очільників областей, призначених президентом України Володимиром Зеленським від початку його каденції
RegioNews створив власний рейтинг очільників областей, призначених президентом України Володимиром Зеленським від початку його каденції
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Ще не минуло й двох років президентства Володимира Зеленського, а на посадах очільників 24 українських областей побувало або досі перебуває вже 47 призначенців саме чинного голови держави. І це не рахуючи великого загону тих чиновників, які після інаугурації чинного президента у травні 2019 року і дотепер періодично виконували обов’язки голів ОДА.

У підсумку виявилося, що за час каденції 6-го президента України вже відбулися два повноцінні "губернаторські призови" Зеленського, в чотирьох областях — Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській — регіональних керманичів змінили тричі, а на Черкащині - взагалі чотири рази. Із першої хвилі призначень президентських намісників у регіонах лише одиниці або отримали підвищення у центральні органи влади, або продовжують керувати своїми облдержадміністраціями. Решта не виправдали надій Банкової, були звільнені переважно в нікуди та здебільшого швидко "зникли з радарів" без будь-яких перспектив бодай залишитися у кадровому резерві Зеленського.

Роботу кожного із 47-ми очільників ОДА ми оцінювали за п’ятьма критеріями: нескандальність, ефективність, некорупційність, договороздатність і оцінка президента. Ми перевіряли всіх учасників рейтингу, аналізуючи відкриті джерела інформації, публічні виступи, інтерв’ю, статистичні дані та експертні думки. В результаті сформувався своєрідний портрет кожного чинного та колишнього голови ОДА. Хто з них очолив рейтинг, а хто опинився серед аутсайдерів - дивіться і читайте у дослідженні "Вся президентська рать".

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