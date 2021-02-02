"Вся президентська рать": рейтинг всіх голів ОДА, призначених Зеленським

RegioNews створив власний рейтинг очільників областей, призначених президентом України Володимиром Зеленським від початку його каденції

RegioNews створив власний рейтинг очільників областей, призначених президентом України Володимиром Зеленським від початку його каденції

Ще не минуло й двох років президентства Володимира Зеленського, а на посадах очільників 24 українських областей побувало або досі перебуває вже 47 призначенців саме чинного голови держави. І це не рахуючи великого загону тих чиновників, які після інаугурації чинного президента у травні 2019 року і дотепер періодично виконували обов’язки голів ОДА.

У підсумку виявилося, що за час каденції 6-го президента України вже відбулися два повноцінні "губернаторські призови" Зеленського, в чотирьох областях — Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській — регіональних керманичів змінили тричі, а на Черкащині - взагалі чотири рази. Із першої хвилі призначень президентських намісників у регіонах лише одиниці або отримали підвищення у центральні органи влади, або продовжують керувати своїми облдержадміністраціями. Решта не виправдали надій Банкової, були звільнені переважно в нікуди та здебільшого швидко "зникли з радарів" без будь-яких перспектив бодай залишитися у кадровому резерві Зеленського.

Роботу кожного із 47-ми очільників ОДА ми оцінювали за п’ятьма критеріями: нескандальність, ефективність, некорупційність, договороздатність і оцінка президента. Ми перевіряли всіх учасників рейтингу, аналізуючи відкриті джерела інформації, публічні виступи, інтерв’ю, статистичні дані та експертні думки. В результаті сформувався своєрідний портрет кожного чинного та колишнього голови ОДА. Хто з них очолив рейтинг, а хто опинився серед аутсайдерів - дивіться і читайте у дослідженні "Вся президентська рать".