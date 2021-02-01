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01 лютого 2021, 18:53 76

Нардепа Олександра Дубінського виключили із фракції "Слуга народу”

01 лютого 2021, 18:53 76
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Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу" сьогодні, 1 лютого
Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу" сьогодні, 1 лютого
Фото: із відкритих джерел
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Народного депутата Олександра Дубинського, проти якого раніше Сполучені Штати Америки ввели персональні санкції, виключили з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє видання Страна.UA, передає RegioNews.

Відомо, що за виключення Олександра Дубінського проголосували 198 "слуг народу", ще 29 нардепів висловилися проти. 19 народних депутатів взагалі голосували.

Підставою для виключення Дубінського з фракції стали Американські санкції і відкриття Офісом генпрокурора двох кримінальних проваджень, які стосуються ухилення від сплати податків та легалізації доходів.

Тепер офіційне рішення фракції про виключення Олександра Дубінського зі "Слуги народу" має оголосити Дмитро Разумков, це може статися вже 2 лютого.

Олександр Дубінський після виключення з фракції вийшов до журналістів і закликав колег, які його підтримували, залишатися у фракції "Слуга народу”.

Ми побачили справжні обличчя політичних акторів в Офісі президента і в парламенті. Прекрасно розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання політичних дивідендів для вирішення своїх проблем", - заявив нардеп.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

Згодом президент України Володмир Зеленський в інтерв'ю американському виданню "Axios” заявив, що народним депутатам, які втручалися у вибори в США, загрожує кримінальна справа і позбавлення мандатів.

санкції Слуга народа засідання Олександр Дубінський фракція виключення

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