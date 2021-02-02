Виключення Дубинського з партії розглянуть на найближчому засіданні "Слуги народу"

Нардеп досі залишається керівником осередку Київщини

Нардеп досі залишається керівником осередку Київщини

Фото: з відкритих джерел

За інформацією народного депутата від партії "Слуга народу" Ірини Верещук, на засіданні партії порушать питання членства у ній виключеного із парламентської фракції, підсанкційного Олександра Дубінського.

Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі телепрограми "Свобода слова".

Найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Він є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись", - зазначила вона.

Окрім того, Верещук вважає, що наразі питання виходу із фракції інших нардепів не актуальне. "Висловлю свою суб’єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".