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02 лютого 2021, 08:41 154

Виключення Дубинського з партії розглянуть на найближчому засіданні "Слуги народу"

02 лютого 2021, 08:41 154
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Нардеп досі залишається керівником осередку Київщини
Нардеп досі залишається керівником осередку Київщини
Фото: з відкритих джерел
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За інформацією народного депутата від партії "Слуга народу" Ірини Верещук, на засіданні партії порушать питання членства у ній виключеного із парламентської фракції, підсанкційного Олександра Дубінського. 

Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі телепрограми "Свобода слова".

Найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Він є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись", - зазначила вона.

Окрім того, Верещук вважає, що наразі питання виходу із фракції інших нардепів не актуальне. "Висловлю свою суб’єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".

Слуга народа санкції Олександр Дубінський фракція партія скандал

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