Виключення Дубинського з партії розглянуть на найближчому засіданні "Слуги народу"
За інформацією народного депутата від партії "Слуга народу" Ірини Верещук, на засіданні партії порушать питання членства у ній виключеного із парламентської фракції, підсанкційного Олександра Дубінського.
Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі телепрограми "Свобода слова".
Найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Він є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись", - зазначила вона.
Окрім того, Верещук вважає, що наразі питання виходу із фракції інших нардепів не актуальне. "Висловлю свою суб’єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції", - сказала вона.
Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".
Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.
Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".