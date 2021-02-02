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02 лютого 2021, 11:01 51

Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського з фракції "слуг"

02 лютого 2021, 11:01 51
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Відповідну заяву спікер повідомив на першому засіданні п'ятої сесії Ради
Відповідну заяву спікер повідомив на першому засіданні п'ятої сесії Ради
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 2 лютого, офіційно оголосив про виключення народного депутата Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу".

Про це спікер заявив під час засідання п'ятої сесії Ради, передає RegioNews.

Згідно зі статтею 60 закону про регламент Верховної ради, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді народного депутата України Дубінського Олександра Анатолійовича", - повідомив Разумков.

Відзначається, що тепер Дубінський повинен змінити місце в парламенті на те, яке відведено для позафракційних.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції.

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського.

ВР Слуга народа Олександр Дубінський парламент фракція

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