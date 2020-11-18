Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом"

Хто всі ці люди? В першу чергу, сам Андрій Єрмак, його радник Михайло Подоляк, глава Мінрегіону Олексій Чернишов, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, його помічника Юрій Голик та керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков. Але головне – дії всіх цих керівників напрямів у "Великому будівництві" дискредитують особисто президента Володимира Зеленського.

Окреме і цікаве питання, чому головним викривачем став ексрадник Єрмака Ігор Уманський? Кар'єра Ігоря Уманського в Офісі президента не склалася. Колишній міністр фінансів у квітні цього року був призначений Володимиром Зеленським на посаду радника голови ОП Андрія Єрмака. Уманський допомагав Єрмаку розібратися в схемах ключових відомств, які наповнюють державний бюджет. Зокрема, він повинен був педалювати тему скруток на 5 млрд, завдяки якій була створена ТСК по митниці та звільнені з посад прем'єром Денисом Шмигалем начальник податкової Сергій Верланов і глава митниці Максим Нефьодов.

Після цього Уманський випав з контексту, але 12-го листопада у нього повернувся, заявивши про своє звільнення з ОП. А через день у своєму Фейсбуці Ігор Уманський видав пост про "Велике будівництво", корупцію, розкрадання мільярдів з "ковідного фонду" якимось "дорожнім картелем" через "Укравтодор".

За словами Уманського, з самого старту "Великого будівництва" були внесені зміни у вимоги до тендерної документації. Новим вимогам відповідає тільки шість компаній або "картель", які виграють головні тендери. "Але, якщо придивитися – ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%", – пише Уманський.

Як підрахував ексрадник Єрмака, на всіх виграних цими компаніями тендерах "дисконт" склав близько 36 млрд. грн – саме таку суму отримав додатково "Укравтодор" з фонду боротьби з COVID-19 на "Велике будівництво". Для наочності Уманський намалював схему розкрадання грошей з "ковідного фонду". Зацікавлять дані Уманського антикорупційні органи чи ні – побачимо в недалекому майбутньому.

Насправді, ексрадник Єрмака лише підсвітив проблему, про яку ЗМІ та експерти говорять давно. "Велике будівництво" завдяки діям багатьох людей з оточення Зеленського замість плюсів у скарбничку влади може зіграти в один великий "мінус".

Піар-стратегія програми провалена заступником голови ОП Кирилом Тимошенком, який очолює раду з реалізації "Великого будівництва", та радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком, з донедавна наділеним повноваженнями "піарити" і курирувати чи не всі напрями і навіть розповідати міністрам Кабміну, що і де їм потрібно говорити.

Безліч об'єктів соціальної інфраструктури з програми "Великого будівництва", за які відповідає Мінрегіон і профільний міністр Олексій Чернишов, стануть довгобудами.

Якщо копнути "Укравтодор" на чолі з Олександром Кубраковим, то спливуть дуже скандальні тендери, які були "спроектовані" ексрадником Кубракова, а нині помічника Кирила Тимошенка Юрієм Голиком.

І поки Мінрегіон Чернишова рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", аналіз даних офіційного сайту програми говорить, що загальна готовність становить лише 64%. Схоже, що вище згадані кадри обманюють не тільки суспільство, але й особисто президента Володимира Зеленського. Цікаво, що багато хто з них мають прямий зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським. А "Велике будівництво" у народі вже називають "Великим крадівництвом". Спробуємо розібратися в деталях.

Хто за що відповідає

У червні було створено Координаційну раду "Великого будівництва", яку очолив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. До неї також увійшли, зокрема, згаданий голова Мінрегіону Олексій Чернишов, радник голови ОП Михайло Подоляк, міністр інфраструктури Владислав Криклій і багато інших. При цьому, неофіційними кураторами "Великого будівництва" стали саме Тимошенко і Подоляк, який діє від імені Андрія Єрмака, що стоїть на вершині всієї піраміди.

Кирило Тимошенко предметно взявся за дороги і регулярно разом з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим їздив по регіонах, піарячи роботи на об'єктах "Великого будівництва". Допомагає йому в дорожніх питаннях Юрій Голик – колишній радник прем'єра Олексія Гончарука. До квітня Голик був радником Кубракова, але тепер перебрався вище – став помічником Тимошенка. Голик відомий близькими зв'язками з ексгубернатором Дніпропетровщини Резніченком. У нього він також займався дорожніми питаннями. Судячи з усього, саме Голик є головним архітектором всього, що відбувається кулуарно у "Великому будівництві".

Хто у нас дороги будує

Ігор Уманський говорить про "дорожній картель" з 6 компаній, які виграють "ласі тендери". Якщо вивчити проекти "Великого будівництва", то найбільше кидається в очі так звана "трійка фаворитів": "Автомагістраль-Південь", "Ростдорстрой", "Онур". Найчастіше компанії балують "додатковими закупівлями", як "Автомагістраль-Південь" в Харківській області на прикладі траси Р-51 "Мерефа - Лазова - Павлоград" на 204 млн грн. Або ж закривають очі на провалені підряди, як у випадку з "Онур" в Запорізькій області, де компанія не вписалася в терміни ремонту траси Н-30 "Василівка-Бердянськ", не виконавши роботи до 31 березня 2020 року. Незважаючи на це з "Онур" підписали додаткову угоду, за якою вартість підряду була зменшена до 536 млн грн, а терміни виконання робіт так і не узгодили.

Таких прикладів безліч. Та є одна цікава тенденція: міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов також пов'язаний з Юрієм Голиком – вони часто разом виїжджають на об'єкти, піаряться самі і підвищують значимість окремих ділянок "Великого будівництва".

По об'єктах, де бувають Голик і Чернишов, згодом "нарізають" цікаві тендери. Їх виграють, як правило, представники "дорожнього картелю", якщо говорити по Уманському.

Наприклад, на сайті "Великого будівництва" з'явилася публікація від 3 серпня 2020 року, у якій зокрема записано, що міністр Чернишов відвідав Херсонщину та проінспектував місце ведення робіт на трасі М-14. Перший у цьому році тендер на роботи на трасі М-14 відбувся взагалі 7 серпня 2020. Очікувана вартість була 33,5 млн грн. Переможцем стала вінницька компанія "МЕГА ЛТД", яка дала ціну в 25,4 млн. Вона свій відрізок роботи повинна виконати до 31 грудня 2021 року. 26 серпня відбувся ще один тендер по цій дорозі М-14 на 4 лота. Вартість підряду - 145 млн грн, переможець - "Ростдорстрой", він же - "Зростання". А 5 жовтня відбувся тендер по капремонту траси М-14 на ділянці 604 км - 619 км. Роботи необхідно виконати до 31 жовтня 2021 року. Очікувана вартість була 483 млн грн, перемогла знайома нам компанія "Онур", яка дала ціну в 385 млн грн.

А 2 листопада та ж САД в Луганській області оголосила новий тендер по трасі Н-26 на 165,8 млн грн. Аукціон призначений на 3 грудня 2020.

Виходить, що в цьому році саму трасу відремонтувати не встигнуть, а ось бюджет зможуть освоїти. Витрати на "Велике будівництво" у наступному році планують зменшити на 24%, звідси й помітний поспіх "Укравтодору", Мінрегіону та інших у проведенні тендерів на об'єкти в цьому році.

І хоча в ОП спростовують звинувачення Уманського, інформація про те, що "картель" може заносити відсоток від тендерів людям, що відповідають за "Велике будівництво", потребує перевірки правоохоронців і антикорупціонерів.

Довгобуди з красивою вивіскою

Прикладів об'єктів "Великого будівництва", які можуть стати довгобудами, безліч. Мова як про дороги, так і соціальні об'єкти.

Глава Мінрегіону Олексій Чернишов називає президентську програму "Велике будівництво" пріоритетним для міністерства. Але за готовністю об'єктів, за які відповідає Чернишов, так не скажеш.

Деякі конкретні приклади з сайту "Великого будівництва".

Проект - реконструкція стадіону шкіл №194 та №252 в Києві. Планова дата завершення робіт - 31 грудня 2020 року, заявлений ступінь готовності робіт - 44%. (Загальний рівень готовності об'єктів по місту - 64%).

Проект - реконструкція гімназії в місті Конотоп Сумської області. З державного бюджету було виділено 6 млн грн, з місцевого – 6,6 млн грн. Планова дата завершення робіт - 31 грудня 2020 року, заявлена ступінь готовності робіт - 54%. (Загальний рівень готовності об'єктів по регіону - 37%).

Проект - Житомирська область, реконструкція незавершеного будівництва під дитячий садок у селі Чоповичі Малинського району. Державний бюджет виділив 11,7 млн грн, місцевий бюджет – 1,3 млн грн. Планова дата завершення робіт - 31 грудня 2020 року, заявлена ступінь готовності - 35%. (Загальний рівень готовності об'єктів по регіону - 63%).

Подібних прикладів достатньо в кожному регіоні. При цьому Чернишов заявляє про 89% готовності об'єктів, що докорінно є неправдою. На словах у нього все добре, а насправді – суцільний провал.

Крім "недобудов" на місцях ловлять недобросовісних чиновників, які "обілечують" підрядників за неперешкоджання в участі у тендерах "Великого будівництва" за соціальним об'єктам. Так було на Закарпатті, де "товаром" виступав дитячий садочок.

Зрозуміло, що подібні "відкати" можуть осідати в "чорній касі" відповідальних за "Велике будівництво" і в Мінрегіоні.

Хто з ким пов'язаний

У провалі, до якого наближається програма "Велике будівництво", чітко простежується політичний підтекст.

"Велике будівництво" сьогодні вигідно хитати олігарху Ігорю Коломойському. Через дискредитацію президентської програми він б'є безпосередньо по Володимиру Зеленському, який прагне послабити вплив олігарха на себе і роботу державних органів.

Дискредитувати програму "Велике будівництво" Коломойському допомагають пов'язані з ним люди. Глава Мінрегіону Олексій Чернишов – це один з них. Його давно пов'язують тісні стосунки з групою "Приват". У минулому році Чернишов очолив КОДА після співбесіди з олігархом Коломойським. Не дивно, що така кількість інфраструктурних об'єктів, за які відповідає Чернишов, не здаються в строк.

Також не випадково про корупцію на "Великому будівництві" заговорив Ігор Уманський. У ЗМІ Уманського пов'язують саме з Коломойським. Тому його атака на "Велике будівництво" сьогодні - це також гра олігарха Коломойського. Тому Уманський і не називає конкретних прізвищ, інакше довелося б згадувати і Чернишова, пов'язаного з Коломойським, а це зовсім не за сценарієм.

Конструкція, в якій Андрій Єрмак впливає на все руками Михайла Подоляка, дає збій. Боротьба Єрмака з Кирилом Тимошенком призводить тільки до дивних відкриттів калібру Уманського. Адже дії останнього також можна розцінювати як допомогу Єрмаку у "заспокоїнні" амбіцій Тимошенка, який, отримавши повноваження відповідального за роботу в регіонах, почав розглядати главу "Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду керівника Мінінфраструктури замість Владислава Криклія. Останнього називають людиною Єрмака. Ось і пригадав Уманський Кубракову всі гріхи.

Сам Андрій Єрмак явно готує плацдарм для майбутньої політичної кар'єри вже без Зеленського, але з "Приватом". За інформацією джерел з ОП, міністр Чернишов знайшов спільну мову з Єрмаком, в тому числі і завдяки "Великому будівництву". Таким чином Єрмак стає вигідний олігархам, користуючись довірою президента. До речі, нещодавно Андрій Єрмак давав інтерв'ю Наталії Мосейчук на "1+1" Ігоря Коломойського і отримав там "теплу ванну" замість гострих питань.

А разом всі ці палацові інтриги б'ють особисто по президенту Зеленському, його рейтингу, а також партії "Слуга народу". Фактично оточення Зеленського його підставляє заради власних цілей. У "Великого будівництва" - реальні проблеми.

Поки у Єрмака явно знаходять потрібні слова, щоб у Зеленського не виникало питань щодо "Великого будівництва", але, якщо їх зараз не задасть сам Володимир Олександрович, то незабаром йому самому доведеться шукати на них відповідь, тому що такого "Великого шкідництва", яким вбиваються відразу два зайці – "освоюються" мільярди і підривається авторитет Президента - українці ще не бачили.