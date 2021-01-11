США ввели санкції проти Дубінського та ще семи громадян України за втручання у вибори

Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”

Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”

Фото: із відкритих джерел

Сполучені штати Америки ввели санкції проти сімох громадян України та низки організацій через втручання у вибори в США. Серед осіб, проти яких запровадили санкції, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський.

Про це повідомляє Мінфін США, передає RegioNews.

Відомо, що у санкційному списку США 7 громадян України та 4 українських інформаційних ресурси.

Санкції запроваджені проти Олександра Дубінського, Дмитра Ковальчука, колишнього прокурора Костянтина Кулика, народного депутата 8 скликання Олександра Онищенка, Антона Симоненка, колишнього співробітника посольства України в США Андрія Теліженка та Петра Журавля.

Інформаційні ресурси:

ТОВ "Ера-Медіа";

Інформагентство Only News;

Nabuleaks;

ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медіа").

Санкції накладені на всіх, хто був причетний до публікації "плівок Байдена і Порошенко”, а також займався викриттям діяльності родичів новообраного президента США Джо Байдена в Україні.

Тепер через санкції вся власність та майнові права цих осіб, які підпадать під юрисдикцію США, заблоковані, а особам із США заборонено вчинити з ними операції. Крім того, блокуються рахунки будь-яких юридичних осіб, які на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам.

Нагадаємо, 19 травня позафракційний депутат Ради Андрій Деркач представив на прес-конференції так звані "плівки Порошенка" — записів нібито розмов екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і колишньому главою Держдепу США Джоном Керрі в 2015 і 2016 роках.

Крім іншого, на записах звучить обіцянка нібито Байдена посприяти траншу в $1 млрд Україні в обмін на звільнення з посади тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

10 вересня 2020 року США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача за втручання в американські вибори.