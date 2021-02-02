Дубинский предположил, что в "Большом строительстве" не все прозрачно

Нардеп считает, что главу государства "купают в мнимых успехах"

Нардеп считает, что главу государства "купают в мнимых успехах"

Фото из открытых источников

Дубинский заявил, что если подсчитать количество дорог, денег и техники, задействованных в "Большом строительстве", то окажется, что эта техника "должна работать 46 часов в сутки".

Об этом народный депутат Украины Александр Дубинский сказал в эфире телеканала "НАШ", передает RegioNews.

Дубинский предположил, что и в "Большом строительстве" не все прозрачно.

Если копнуть "Большую стройку", этим кто-то должен позаниматься, если посчитать количество дорог, которые строятся за миллиарды бюджетных денег и потом перечислить их в часы работы тех же катков и другой строительной техники, то вы поймете, что она должна работать 46 часов в сутки, - добавил Дубинский.

В целом он считает, что "Президента купают в мнимых успехах".

Что произошло вместо того, чтобы эти усилия (усилия по исключению Дубинского из фракции "Слуга народа" - ред.) были направлены в позитивное русло. Люди, которые обсели, отстояли, пришли - они купают Президента в мнимых успехах. Что такое мнимые успехи? У нас растет экономика, Шмыгаль у нас отчитывается о беспрецедентном росте розничной торговли, потому что цена на газ выросла, и потому что маски подорожали в четыре раза. Все стоит, а розничная торговля растет. Если разбираться в успехах - их нет, - заявил нардеп.

Как сообщалось, сегодня Разумков официально объявил об исключении Дубинского из фракции "слуг". Соответствующее заявление спикер огласил на первом заседании пятой сессии Рады.

А исключение Дубинского из партии рассмотрят на ближайшем заседании "Слуги народа". Нардеп до сих пор остается руководителем ячейки Киевщины.

Ранее сообщалось, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "большой стройкой" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за несделанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышев провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях при реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используется для потребностей украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большой стройке" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали. Наконец, в публикации "Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большая стройка" стало провалом" мы подвели итоги выполнения национальной программы в 2020 году, когда пиар на "Большом строительстве" зашкаливал, но привел к противоположному результату – лишь к падению рейтинга президента.

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