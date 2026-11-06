Найскладніша ситуація зі світлом на Київщині: РФ продовжує атакувати енергетику
У ніч на 6 листопада та вранці через російські атаки виникли нові знеструмлення у семи областях України. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Нові відключення електроенергії зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, зокрема завдають повторних ударів, що спричиняють значні пошкодження.
У столичному регіоні ситуація залишається найскладнішою. Через пошкодження енергосистеми там вимушено застосовують мережеві обмеження. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
У більшості областей України діють графіки погодинних відключень світла, а для промисловості – обмеження потужності.
Енергетики проводять ремонтні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Через повітряні тривоги відновлення електропостачання ускладнюється.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.
Нагадаємо, 5 листопада росіяни атакували енергетичний об'єкт на Миколаївщині, також під ударами ворога знову опинилася енергетична інфраструктура на Кіровоградщині.