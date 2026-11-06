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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Миколаївську ОВА.

В четвер, 5 листопада, російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Миколаївщині ударним безпілотником типу "Герань". Обійшлося без постраждалих.

Крім того, росіяни атакували Куцурубську громаду Миколаївського району FPV-дроном та безпілотником типу "Молнія". У селі Дмитрівка внаслідок удару пошкоджено господарську споруду. Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада РФ атакувала Україну 227 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 14 локаціях.