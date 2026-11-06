Росіяни вдарили по Кам’янському на Дніпропетровщині: пошкоджений спорткомплекс
Вранці 6 листопада російські війська завдали удару по Кам'янському на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджений спортивний комплекс – там спалахнула пожежа.
Постраждала 60-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес.
Наразі інших подробиць щодо наслідків удару немає.
Нагадаємо, у ніч на 6 листопада російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровської області.
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