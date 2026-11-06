Росія атакувала Харківщину: семеро постраждалих, серед них 3-річна дитина

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та ще вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали семеро людей, зокрема трирічна дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в місті Ізюм поранень зазнали 72- та 37-річні жінки, а також 39-річний чоловік.

У селі Іванівка Ізюмської громади постраждали троє дорослих: чоловіки віком 46 і 18 років та 40-річна жінка. Крім того, трирічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу людям, які постраждали від попередніх російських атак:

48-річному чоловіку, пораненому 30 жовтня в селі Сосновий Бір Вовчанської громади;

71-річному чоловіку, який дістав поранення 1 листопада в селі Новомиколаївка Шевченківської громади;

54-річній жінці, пораненій 18 жовтня в селищі Куп’янськ-Вузловий.

За інформацією ОВА, російські війська застосували проти Харківщини реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, три FPV-дрони та 37 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок обстрілів зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Харкові пошкоджено три автомобілі. У селищі Шевченкове Куп’янського району постраждали багатоквартирний і приватний будинки.

В Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний та десять приватних будинків, два магазини, господарську споруду й автомобіль в Ізюмі. Ще два приватні будинки зазнали пошкоджень у селах Капитолівка та Іванівка.

Крім того, у Дергачах Харківського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль, у селі Українське Лозівського району – господарську споруду, а в Старому Салтові Чугуївського району – автомобіль.

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада РФ атакувала Україну 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовані влучання БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.