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У ніч на 6 листопада та вранці російські війська продовжили атакувати Кіровоградську область

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Під ударами знову опинилася енергетична інфраструктура. Загиблих і постраждалих внаслідок атак немає.

Також в ОВА повідомили про стан людей, які постраждали під час російської атаки на Олександрівську громаду ввечері 5 листопада. Всім постраждалим надали необхідну меддопомогу. Одного чоловіка вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада РФ атакувала Україну 227 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 14 локаціях.