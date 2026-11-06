На Тернопільщині накрили підпільну тютюнову фабрику

Фото: Національна поліція

На Тернопільщині правоохоронці викрили групу осіб, які організували масштабне незаконне виробництво та збут тютюну. Під час обшуків вилучили понад 15 тонн тютюнової сировини та обладнання для її переробки

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Незаконний бізнес організував 31-річний житель Тернопільщини. Він вирощував тютюн на земельних ділянках у Чортківському районі загальною площею понад 17 гектарів.

До протиправної діяльності чоловік залучив трьох спільників, які займалися переробкою сировини, обслуговуванням спеціального обладнання та підготовкою продукції до продажу.

Для цього у власних та орендованих приміщеннях у навколишніх селах облаштували підпільні цехи. Там тютюнове листя ферментували, подрібнювали та фасували. Крім власної сировини, організатор закуповував великі партії тютюну в жителів Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Готову продукцію відправляли поштою замовникам у різні регіони України. В одному із задокументованих епізодів учасники групи продали партію тютюну за 60 тисяч гривень.

За попередніми даними, обсяги незаконного виробництва могли сягати п'яти тонн тютюну щомісяця.

29 жовтня правоохоронці провели масштабну операцію на території шести областей: Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Дніпропетровської та Миколаївської. Загалом відбулося 68 санкціонованих обшуків, а також оглянули вісім земельних ділянок, на яких вирощували тютюн.

Під час слідчих дій вилучили понад 15 тонн тютюнової сировини, майже 500 тисяч гривень, промислові верстати для подрібнення та сушіння рослини, спеціальне обладнання, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої тютюнової продукції становить близько 7,5 мільйона гривень.

Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини незаконної діяльності та можливих інших причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, влітку правоохоронці припинили діяльність мережі нелегальних виробництв тютюнової продукції у Львівській та Харківській областях. Під час обшуків вилучили обладнання, готові сигарети, тютюнову сировину та готівку.