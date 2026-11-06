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06 листопада 2026, 10:10

"СБУ вибила двері": Масі Найєм заявив про обшук у співробітника ГУР

06 листопада 2026, 10:10
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Фото: СБУ
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Адвокат Масі Найєм повідомив про проведення обшуку у співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони

Про це Найєм написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, слідчі дії проводили співробітники Служби безпеки України.

"Начебто по справі Монако. Проводить його СБУ", – зазначив адвокат.

Найєм повідомив, що прибув на місце як захисник військовослужбовця. За його словами, під час обшуку співробітники СБУ вибили двері та повалили його клієнта на землю.

"Згідно із законом мали б дочекатися внутрішню безпеку ГУР. Не дочекалися", – додав адвокат.

Що відомо про справу "Монако

Справа "Монако" стосується розслідування замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який стався у червні 2026 року в Монако. За версією слідства, до організації вибуху могла бути причетна громадянка України Анастасія Березовська.

Згодом жінку знайшли мертвою на території Київської області. У межах розслідування її вбивства правоохоронці затримали двох підозрюваних – чинного військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони України Владислава Реута та колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича.

Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим.

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв заявив, що під час замаху на нього могли використати рідкісну вибухівку, яка, за його словами, не перебуває на озброєнні звичайних військових, але є у ГУР.

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обшуки СБУ Міноборони вибух ГУР Монако Вадим Єрмолаєв
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