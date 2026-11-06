Знищений будинок і троє постраждалих: наслідки нічної атаки на Київщину
У ніч на 6 листопада російські війська атакували Київську область. Внаслідок обстрілу травмувалися троє місцевих жителів
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
У Бориспільському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені.
Троє людей зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.
Крім того, у Білоцерківському та Обухівському районах зафіксували пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.
В Обухівському районі вибуховою хвилею також вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти.
Наразі на місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.
Нагадаємо, в ніч на 6 листопада РФ атакувала Україну 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовані влучання БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.