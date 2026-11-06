Знищений будинок і троє постраждалих: наслідки нічної атаки на Київщину

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У ніч на 6 листопада російські війська атакували Київську область. Внаслідок обстрілу травмувалися троє місцевих жителів

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

У Бориспільському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені.

Троє людей зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.

Крім того, у Білоцерківському та Обухівському районах зафіксували пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

В Обухівському районі вибуховою хвилею також вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти.

Наразі на місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада РФ атакувала Україну 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовані влучання БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.