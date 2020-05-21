Гео Лерос: Єрмак є рушієм розвалу фракції "Слуга народу"

Він вважає, що глава ОП використовує посаду у своїх інтересах і підставляє президента

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Він вважає, що глава ОП використовує посаду у своїх інтересах і підставляє президента

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, який раніше опублікував скандальні "плівки Єрмака", вважає, що Андрій Єрмак сприяє розвалу фракції, а також повністю паралізував роботу Офісу президента.

Про це він заявив в ефірі програми Skrypin.UA, передає RegioNews.

У мене є відчуття, що фракція розвалюється, якщо говорити як є. Я щиро впевнений, що ряд представників фракції будуть стверджувати, що все добре, але останнє засідання фракції, яке відбулося цього тижня, вперше появилося відчуття, що фракція розвалюється в цілому, і головним рушієм цього розвалу являється якраз Андрій Єрмак", - сказав Лерос.

За його словами, частина фракції, яка мислить об’єктивно, і навіть люди, які здавалося б, мали бути на стороні Єрмака, бачать цей розвал. Він також розповів, що з приходом Андрія Єрмака, робота Офісу президента була повністю зупинена.

Людина не зайнята абсолютно нічим. Якщо зустріти людей, які там ще з часів Кучми працювали, вони кажуть, що такого стану Офісу ніколи не було. Не роздаються завдання по напрямках, по пріоритетах, ніхто не зайнятий роботою. Єрмак постійно знаходиться в президента, у нього в приймальні щодня збирається десятки людей, яким він призначив зустрічі, і відбувається колапс", - стверджує Лерос.

Він зазначає, що глава Офісу президента — це не політична посада, це канцеляр, який виконує завдання президента.

Це не людина, яка може в Мінську ставити свій підпис, підставляючи всю державу, це не людина, яка повинна співбесідувати людей, чому міністри, заступники міністрів ходять туди на співбесіди, на якій підставі розділяється Київ і вирішується, що кому дістанеться”, - питає Лерос.

Він також прокоментував слова Зеленського про те, що плівками Єрмака його планували шантажувати.

У нього в руках СБУ, генпрокуратура, ДБР, дружня поліція, і президенту хтось сказав, я підозрюю що це Єрмак, що потрібно так відповісти на це питання, щоб суспільство це влаштувало. І при бажанні це легко можна розслідувати. Чому той, хто хотів шантажувати, не сидить в тюрмі?", - каже він.

За словами Гео Лероса, глобально мало хто розуміє, наскільки у відповіді президента про шантаж Єрмак його підставив. Він також розкрив роль брата Єрмака Дениса в призначенні голови "Енергоатому”.

Брат Єрмака подав рекомендацію на прем’єр-міністра Гончарука призначити нового керівника "Енергоатому”, після чого Гончарук розписав цей лист на міністра енергетики, щоб той розглянув цей лист", - говорить депутат.

Нагадаємо, 20 травня під час закритої пресконференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус” провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.