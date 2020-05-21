Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували під Офісом президента

Вони закликали керівництво країни розповісти про процес обміну за формулою "всіх на всіх" та повернення з РФ ув'язнених

Фото: LB

Вони закликали керівництво країни розповісти про процес обміну за формулою "всіх на всіх" та повернення з РФ ув'язнених

У Києві під Офісом президента родичі політв'язнів Кремля влаштували акцію "Пане президенте, поговоріть з нами".

Про це повідомляє LB.ua, інформує RegioNews. Родичі прийшли до ОПУ з портретами політв'язнів. Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, оскільки будь-яка комунікація з ними про обмін політв'язнів припинилася. Також держава перестала оплачувати послуги адвокатів українських політв'язнів і перестало виділяти матеріальну допомогу для оплати посилок з їжею і ліками для політв'язнів. Організатори наголошують, що акція стала відповіддю "на повне ігнорування Офісом президента запитів рідних на отримання інформації про процес переговорів". Президент обіцяв, що обмін "всіх на всіх" відбудеться в грудні 2019-го, потім сказав, що наших рідних повернуть додому до кінця березня, а зараз комунікація по цій темі зникла взагалі. Від нас просто відвернулися", - сказала дружина Ігоря Кияшко, засудженого в РФ до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. До учасників пікету вийшли представники Офісу президента і взяли їх звернення. Довідка: "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" є неполітичним громадським рухом рідних політв'язнів, яке бореться за їх звільнення в Україні та за кордоном, домагається захисту їх прав і свобод, а також реабілітації та соціалізації після звільнення. Раніше повідомляли, Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із не забезпеченням російською стороною необхідного медичого обстеження та лікування незаконно утримуваному на території РФ громадянину України Серверу Мустафаєву

.