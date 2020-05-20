"Нацкорпус" провів акції по всій Україні з вимогою відставки Єрмака

Акція "Єрмак – стоп" відбулася в усіх обласних центрах держави

Фото: nationalcorps

Акція "Єрмак – стоп" відбулася в усіх обласних центрах держави

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії “Національний Корпус” провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає RegioNews.

Також аналогічна акція відбулася у Києві біля Маріїнського парку, де президент Володимир Зеленський проводив закриту прес-конференцію із журналістами.

Організація вимагає від Зеленського звільнити Єрмака з посади керівника Офісу Президента у зв’язку з тим, що раніше Єрмак підписав у Мінську документ про створення "консультативної ради” з ОРДЛО, за фактом чого відкрито кримінальне провадження.

Пікети під стінами ОДА активісти пояснюють тим, що голови ОДА є прямою владною вертикаллю президента, їм також передали усі вимоги.

Вважаємо неприпустимим те, що посаду очільника Офісу президента України займає особа, чиї дії сприяють реалізації політики держави-агресора, і яка ймовірно причетна до вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України та корупційних правопорушень”, - йдеться в повідомленні.

За словами активістів, Єрмак підписав у Мінську документ про створення "консультативної ради” з ОРДЛО, чим фактично пропонувалося вести прямі перемовини з представниками окупованих територій, а Російська Федерація із агресора та сторони конфлікту перетворюється на спостерігача.

Це відповідає наративу держави-агресора про "внутрішній громадянський конфлікт” в Україні та суперечить нормам чинного законодавства”, - переконують представники партії.

За словами лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького, є дві причини вважати Єрмака однозначно негативною фігурою.

Перша причина – він вже встиг засвітитися в корупційному скандалі з продажем державних посад, хоч і через свого брата. Друга причина – як на мене, Єрмак є провідником російського сценарію на Донбасі. Єрмак такий же агент впливу Росії, як і Сивохо”, – сказав він.

Представники "Нацкорпусу" пікетували Харківську обласну державну адміністрацію з вимогою звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вони передали відповідне звернення голові Харківської ОДА Олексію Кучеру, а також запалили під стінами ОДА файєри та димові шашки.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже набрала необхідну кількість голосів.

Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції .