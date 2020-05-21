Нардеп розповів про контроль Єрмака за столичним "смотрящим"

За даними депутата, глава Офісу президента Андрій Єрмак передає вказівки через своїх "бігунків"

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За даними депутата, глава Офісу президента Андрій Єрмак передає вказівки через своїх "бігунків"

Народний депутат України від партії "Слуга народ" Гео Лерос, раніше відомий тим, що опублікував так звані "плівки Єрмака", зробив чергову заяву про зв'язок "київської ОЗУ" з Офісом президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook нардепа.

"Як я розповідав раніше, київське озу йде корінням в офіс президента і Єрмак свої вказівки передає наглядачу за Києвом - Комарницькому через своїх бігунків. Старший по Києву Тищенко, який зі своєю сестрою Юлією та її чоловіком Германом відповідають за інфраструктурні будівництва в столиці", - заявив Лерос.

За даними нардепа, вказівки Денис Комарницький отримує через Михайла Подоляка, який є радником глави Офісу президента і є "відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар та іншу нечесть, яка виходить з 383 кабінету ОПУ".

Для підтвердження зв'язку між зазначеними особами, нардеп навів дані про спільні зустрічі та перебування в одних приміщеннях Дениса Комарницького, Михайла Подоляка та Миколи Тищенка.

"Зустрічі проходять регулярно і ось вже 8 травня 2020 одночасно в бізнес центрі "IQ" на Болсуновській виявилися Подоляк, Тищенко і Комарницький... Ви можете написати, що це просто співпадіння, але не поспішайте з висновками, в подальшому ви побачите, як багато збігається у житті людей пов'язаних з Єрмаком та тіньовим офісом столиці", - зазначає Гео Лерос.

За словами нардепа, він направив відповідні запити в правоохоронні органи з приводу запису телефонної розмови заступника Кличка з Комарницьким, а також з приводу передачі коробок з авто Комарницького в Офіс президента України.

Нагадаємо, 20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.