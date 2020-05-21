Гео Лерос: Ермак является двигателем развала фракции "Слуга народа"

Он считает, что глава ОП использует должность в своих интересах и подставляет президента

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Он считает, что глава ОП использует должность в своих интересах и подставляет президента

Народный депутат от фракции "Слуга народа", который ранее опубликовал скандальные "пленки Ермака", считает, что Андрей Ермак способствует развалу фракции, а также полностью парализовал работу Офиса президента.

Об этом он заявил в эфире программы Skrypin.UA, передает RegioNews.

У меня есть ощущение, что фракция разваливается, если говорить как есть. Я искренне уверен, что ряд представителей фракции будут утверждать, что все хорошо, но последнее заседание фракции, которое состоялось на этой неделе, впервые появилось ощущение, что фракция разваливается в целом, и главным двигателем этого развала является как раз Андрей Ермак", - сказал Лерос.

По его словам, часть фракции, которая мыслит объективно, и даже люди, которые казалось бы, должны быть на стороне Ермака, видят этот развал. Он также рассказал, что с приходом Андрея Ермака, работа Офиса президента была полностью остановлена.

Человек не занят абсолютно ничем. Если встретить людей, которые там еще со времен Кучмы, они говорят, что такого состояния Офиса никогда не было. Не раздаются задания по направлениям, по приоритетам, никто не занят работой. Ермак постоянно находится у президента, у него в приемной ежедневно собирается десятки людей, которым он назначил встречи, и происходит коллапс", - утверждает Лерос.

Он отмечает, что глава Офиса президента - это не политическая должность, это канцеляр, который выполняет задачи президента.

Это не человек, который может в Минске ставить свою подпись, подставляя все государство, это не человек, который должен собеседовать людей, почему министры, заместители министров ходят туда на собеседования, на каком основании разделяется Киев и решается, что кому достанется?", - спрашивает Лерос.

Он также прокомментировал слова Зеленского о том, что пленками Ермака его планировали шантажировать.

У него в руках СБУ, Генпрокуратура, ГБР, дружеская полиция, и президенту кто-то сказал, я подозреваю что это Ермак, что нужно так ответить на этот вопрос, чтобы общество это устроило. И при желании это легко можно расследовать. Почему тот, кто хотел шантажировать, не сидит в тюрьме?", - говорит он.

По словам Гео Лероса, глобально мало кто понимает, насколько в ответе президента о шантаже Ермак его подставил. Он также раскрыл роль брата Ермака Дениса в назначении председателя "Энергоатома".

Брат Ермака подал рекомендацию на премьер-министра Гончарука назначить нового руководителя "Энергоатома", после чего Гончарук расписал это письмо на министра энергетики, чтобы тот рассмотрел это письмо", - говорит депутат.

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.