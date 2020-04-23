Суд зобов'язав СБУ порушити кримінальну справу проти Кучми та Єрмака

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу проти Андрія Єрмака та Леоніда Кучми за фактом створення так званої "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Фото: Facebook

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу проти Андрія Єрмака та Леоніда Кучми за фактом створення так званої "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Про це в Facebook повідомив народний депутат Володимир В'ятрович, передає RegioNews.

Зазначається, що вони підписали документ, згідно із яким у Тристоронній контактній групі створювалася так звана "Консультативна ради" із бойовиками ОРДЛО в якості воюючої сторони, і Росією в якості не агресора, а сторони по врегулюванню конфлікту.

В'ятрович вважає, що в таких діях Кучми та Єрмака вбачаються ознаки державної зради, але Зеленський не відкликав їхні підписи під документом. Правоохоронні органи теж відмовлялись розслідувати цю справу.

Зобов'язати уповноважену особу Службу безпеки України виконати вимоги ч. 1 ст. 214 КПК України і невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, викладені у зверненні народного депутата В'ятровича В. М., почати розслідування, - йдеться в постанові суду.

В'ятрович зазначив, що рішення було підписане суддею Мариною Антонюк, воно не підлягає оскарженню.

Він додав, що в понеділок очікується аналогічне рішення суду стосовно Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.