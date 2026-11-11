У Харкові внаслідок атаки російського дрона загинули двоє людей

Фото: ДСНС

Російські військові вдень 11 листопада атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником. Внаслідок влучання у дорожнє покриття загорівся легковий автомобіль. У салоні загинули двоє людей — водій та пасажир

Про це повідомили рятувальники, передає RegioNews .

Унаслідок атаки також пошкоджене скління вікон житлової багатоповерхівки та кілька автомобілів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу й обстежили пошкоджені квартири.

На місці події також працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Унаслідок атаки постраждала людина, виникла масштабна пожежа на території гаражного кооперативу.