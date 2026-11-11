У Харкові внаслідок атаки російського дрона загинули двоє людей
Російські військові вдень 11 листопада атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником. Внаслідок влучання у дорожнє покриття загорівся легковий автомобіль. У салоні загинули двоє людей — водій та пасажир
Про це повідомили рятувальники, передає RegioNews.
Унаслідок атаки також пошкоджене скління вікон житлової багатоповерхівки та кілька автомобілів.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу й обстежили пошкоджені квартири.
На місці події також працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Унаслідок атаки постраждала людина, виникла масштабна пожежа на території гаражного кооперативу.
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