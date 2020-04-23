Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
Петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака" з'явилася на офіційному сайті президента 1 квітня 2020 року, а вже 23 квітня вона набрала необхідних 25 тисяч підписів для її розгляду президентом Зеленським, передає RegioNews.
У тексті петиції вимагають притягнути Єрмака до кримінальної відповідальності за держзраду.
Також, там згадується корупційний скандал, де фігурує брат глави ОПУ Денис Єрмак та намір створити "консультативну раду" з представниками ОРДЛО.
"Андрій Єрмак сьогодні є уособленням двох головних загроз для України — капітуляції у війні з Росією і корупції у новій владі. Пане президенте, настав час визначитися і обрати, на чиєму ви боці - корупції і капітуляції перед Росією, або на стороні демократичної, незалежної некорумпованої України", — йдеться у документі.
Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
1 квітня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака".
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