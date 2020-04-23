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Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
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23 квітня 2020, 14:11 39

Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів

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23 квітня 2020, 14:11 39
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Петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським
Фото: president.gov.ua
Петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським

Петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака" з'явилася на офіційному сайті президента 1 квітня 2020 року, а вже 23 квітня вона набрала необхідних 25 тисяч підписів для її розгляду президентом Зеленським, передає RegioNews.

У тексті петиції вимагають притягнути Єрмака до кримінальної відповідальності за держзраду.

Також, там згадується корупційний скандал, де фігурує брат глави ОПУ Денис Єрмак та намір створити "консультативну раду" з представниками ОРДЛО.

"Андрій Єрмак сьогодні є уособленням двох головних загроз для України — капітуляції у війні з Росією і корупції у новій владі. Пане президенте, настав час визначитися і обрати, на чиєму ви боці - корупції і капітуляції перед Росією, або на стороні демократичної, незалежної некорумпованої України", — йдеться у документі.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

1 квітня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака".


Андрій Єрмак Офіс президента Володимир Зеленський президент петиції
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