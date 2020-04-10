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10 квітня 2020, 14:13 10

Депутату В’ятровичу відмовили у відкритті кримінальних справ проти Кучми і Єрмака

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10 квітня 2020, 14:13 10
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Служба безпеки України та Держбюро розслідувань відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу відкрити кримінальну справу щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми та глави Офісу президента Андрія Єрмака 
Фото: Cторінка Володимира В'ятровича у Facebook
Служба безпеки України та Держбюро розслідувань відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу відкрити кримінальну справу щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми та глави Офісу президента Андрія Єрмака 

Про це Володимир В’ятрович повідомив на сторінці у Facebook.

В'ятрович вимагав від ДБР відкрити кримінальну справу за фактом держради Єрмака та Кучми, розслідувати причетність інших посадовців, зокрема президента Зеленського, до цього злочину, та вжити заходів для припинення злочинних дій.

Приводом цього стали підписані у Мінську домовленості про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків так званих "Л/ДНР

"Днями отримав від ДБР відповідь, що слідчий відмовив у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом", — зазначив депутат, додавши, що відмова незаконна.

В'ятрович наголосив, що від СБУ також отримав відмову "як з ДБР, як під копірку". Він зазначив, що буде "вчити жити у правовій державі через суд, якщо потрібно — не через один".


"Подав до суду на бездіяльність ДБР. СБУ приготуватися", - підсумував В’ятрович.

Подав до суду на бездіяльність ДБР. СБУ приготуватися. Після того, як Єрмак і Кучма у Мінську підписали відомі папери...

Опубліковано Volodymyr Viatrovych Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.


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