Під Києвом, у с. Гора в будинку Тетяни Чорновола правоохоронці проводять обшуки. Згідно постанови суду, буцімто 18.02.2014 Тетяна Чорновол разом з невідомими особами причетна до підпалу будинку на вулиці Липській, через що загинув чоловік. Наразі проводяться обшуки, в результаті яких мають бути вилучені якісь матеріали, комп’ютерна техніка, одяг, тобто все, що може вказувати на причетність Тетяни Чорновол до тих подій.