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Валерія Ясницька
журналіст
10 квітня 2020, 09:36 37

ДБР обшукує будинок Тетяни Чорновол

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10 квітня 2020, 09:36 37
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Обшук відбувається у селі Гора Бориспільського району на Київщині, де проживає народна депутатка
Фото: Cторінка Тетяни Чорновіл у Facebook
Обшук відбувається у селі Гора Бориспільського району на Київщині, де проживає народна депутатка

Про це Тетяна Чорновол повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану. Антимайдан в дії", - написала Тетяна Чорновіл.

Депутатка опублікувала також постанову Печерського районного суду Києва. Відповідно до неї, Тетяна Чорновол начебто разом з невідомими причетна до підпалу будинку на вулиці Липській. Тоді загинув чоловік.

Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану

Опубліковано Тетяною Чорновол Четвер, 9 квітня 2020 р.

Антимайдан в дії

Опубліковано Тетяною Чорновол Четвер, 9 квітня 2020 р.

Під Києвом, у с. Гора в будинку Тетяни Чорновола правоохоронці проводять обшуки. Згідно постанови суду, буцімто 18.02.2014 Тетяна Чорновол разом з невідомими особами причетна до підпалу будинку на вулиці Липській, через що загинув чоловік. Наразі проводяться обшуки, в результаті яких мають бути вилучені якісь матеріали, комп’ютерна техніка, одяг, тобто все, що може вказувати на причетність Тетяни Чорновол до тих подій.

Опубліковано Вартові еспресо Четвер, 9 квітня 2020 р.


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