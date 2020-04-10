ДБР обшукує будинок Тетяни Чорновол
Про це Тетяна Чорновол повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
"Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану. Антимайдан в дії", - написала Тетяна Чорновіл.
Депутатка опублікувала також постанову Печерського районного суду Києва. Відповідно до неї, Тетяна Чорновол начебто разом з невідомими причетна до підпалу будинку на вулиці Липській. Тоді загинув чоловік.
Приїхав до мене спецназ ДБР по справі МайдануОпубліковано Тетяною Чорновол Четвер, 9 квітня 2020 р.
Антимайдан в діїОпубліковано Тетяною Чорновол Четвер, 9 квітня 2020 р.
Під Києвом, у с. Гора в будинку Тетяни Чорновола правоохоронці проводять обшуки. Згідно постанови суду, буцімто 18.02.2014 Тетяна Чорновол разом з невідомими особами причетна до підпалу будинку на вулиці Липській, через що загинув чоловік. Наразі проводяться обшуки, в результаті яких мають бути вилучені якісь матеріали, комп’ютерна техніка, одяг, тобто все, що може вказувати на причетність Тетяни Чорновол до тих подій.Опубліковано Вартові еспресо Четвер, 9 квітня 2020 р.
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