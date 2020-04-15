Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака

Більшість українців, які чули про касетний скандал довкола торгівлі державними посадами братом Андрія Єрмака, вважають, що Володимир Зеленський повинен звільнити або усунути від виконання обов'язків чинного главу Офісу президента

Фото: Ельдар Сарахман

Більшість українців, які чули про касетний скандал довкола торгівлі державними посадами братом Андрія Єрмака, вважають, що Володимир Зеленський повинен звільнити або усунути від виконання обов'язків чинного главу Офісу президента

Про це йдеться в даних соціологічного опитування центру КМІС, передає RegioNews.

Зазначається, що 38% громадян України, які чули про скандал та відеозаписи, вважають, що президент повинен відправити Андрія Єрмака у відставку.

Ще 50% опитаних переконані, що Зеленський має відсторонити його від займаної посади на час розслідування, і приймати рішення про відставку Андрія Єрмака за результатами слідства.

Лише 3% опитаних вважають, що Володимир Зеленський не мусить реагувати на публікації відеозаписів із братом Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.