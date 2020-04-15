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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
15 квітня 2020, 10:37 28

ДБР викликало В'ятровича на допит у справі Голодомору

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15 квітня 2020, 10:37 28
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Народного депутату від фракції "Європейська солідарність" та колишнього директора Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича викликають на допит у Державне бюро розслідувань
Фото: Facebook
Народного депутату від фракції "Європейська солідарність" та колишнього директора Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича викликають на допит у Державне бюро розслідувань

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Як повідомив В'ятрович, його викликали в якості свідка по справі, яка стосується проведення міжнародного форуму до 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору.

За його словами, справу ініціював депутат Максим Бужанський, а виклик підписав слідчий Амелін, на якого В'ятрович раныше подав до суду за ігнорування факту державної зради у Мінську Андрієм Єрмаком і Леонідом Кучмою.

Мене викликають на допит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?, - написав В'ятрович.

Нагадаємо, депутати фракції "Європейська солідарність" готові взяти на поруки колишню депутатку Тетяну Чорновіл.

10 квітня стало відомо, що СБУ і ДБР відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу у відкритті кримінальної справи щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми і голови Офісу президента Андрія Єрмака.


ДБР Андрій Єрмак допит Володимир В'ятрович Європейська солідарність
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