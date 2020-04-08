Фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ

Фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро

Фото: скрін з відео

Фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро

Як передає RegioNews, про це вони повідомили виданню Bihus.Info.

За їхніми словами, в заявах викладені "факти шахрайства та ознаки корупції" і стосуються вони Андрія та Дениса Єрмаків. Чоловіки зазначили, що 5 квітня їх вже допитали в НАБУ.

"Ми написали заяви про скоєння злочину і допиталися з цього приводу", – заявив Штанько.

Також вони розказали дещо про себе. Зокрема, за словами Штанька, він 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а Шумський - є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.

"16 років до 2014 року працював в органах внутрішніх справ, пішов за власним бажанням. Наразі маю приватну юридичну практику, оскільки є кандидатом юридичних наук", - заявив Штанько.

"(Моя посада, – ред.) гласний позаштатний співробітник оперативного управління СБУ (він пояснив, що це означає, що він не має звання і посади, але співпрацює з СБУ, – ред.). Лінія контррозвідувальної і розвідувальної діяльності у рамках проведення АТО і ООС проти росіян і бойовиків з 2015 року, до того був співробітником МВС", - розказав Шумський, зазначивши, що Денис Єрмак був його другом "до певного моменту", "поки абсолютно не втратив мою довіру і статус друга".

За словами чоловіків, попри те, що вони обоє з органів внутрішніх справ, записи розмов Єрмака не були спецоперацією правоохоронців.

Також Штанько запевнив, що з головою ОПУ Андрієм Єрмаком він не знайомий, знає лише його брата – Дениса, за проханням якого шукав кандидатів на різні державні посади.

За словами Шумського, вони з Андрієм Єрмаком також "не друзі ні в якому разі", і що він був для Єрмака "ресурсом, який було дуже зручно використовувати", бо був безкоштовним.

Як зазначив фігурант, Єрмак-молодший одразу після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах президента покликав його додому для знайомства з Андрієм, який на той час був помічником гаранта. Зокрема, Денис Єрмак подзвонив йому і сказав, що брату треба допомога, і що Шумський, можливо, "буде чимось корисним молодій команді Зеленського".

Також він уточнив, що пішов на цю зустріч додому до Єрмаків, де були лише вони утрьох. Чоловік вважає, що він був цікавий Єрмаку-старшому тим, що працює зі спецслужбами, які в нашій країні "володіють найбільш достовірною інформацією".

Як розказав Шумський, брати Єрмаки просили його консультувати їх щодо різних кандидатів, а дані про людей він нібито збирав в Інтернеті і не залучав до цього свої зв’язки.

Шумський запевнив, що думав, що "робив благо для країни, бо не дозволяв пропускати у вищі ешелони влади людей, які себе якось заплямували".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.