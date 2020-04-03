Гео Лерос відмовився приходити сьогодні на допит в СБУ
Як передає RegioNews, про це повідомила юридична компанія "Міллер", клієнтом якої є нардер на своїй сторінці в Facebook.
За даними юристів, "слугу" викликали по статті "незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації". Допит був призначений на 15:00.
"Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 03.04.2020, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК, а також вже допитується ДБР в цей день", - уточнили захисники.
Як зазначається, адвокати направили до СБУ відповідний лист.
Також юристи додали, що другий допит в СБУ призначено на 6 квітня на 11:00.
Про сьогоднішній допит в ДБР повідомив і сам нардеп у себе в Facebook.
"О 9:00 йду на допит в ДБР за адресою С. Петлюри, 15. Після допиту, розраховую в 11:00, буду готовий відповісти на запитання", - написав він.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.
30 березня ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника ОП розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР, який призначений на 3 квітня.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.
У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.Також "слуги" просили Зеленського зібрати фракцію для обговорення відеозаписів.
СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
2 квітня Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками комітетів від фракції "Слуга народу", в ході якої обговорювали опубліковані відеозаписи. За даними ЗМІ, гарант назвав Лероса аферистом і став на бік Єрмака.
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