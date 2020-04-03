Гео Лерос отказался приходить сегодня на допрос в СБУ
Как передает RegioNews, об этом сообщила юридическая компания "Миллер", клиентом которой является нардер на своей странице в Facebook.
По данным юристов, "слугу" вызвали по статье "незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Доброс был назначен на 15:00.
"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03.04.2020, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допрашивается ГБР в этот день", - уточнили защитники.
Как отмечается, адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.
Также юристы добавили, что второй допрос в СБУ назначен на 6 апреля на 11:00.
О сегодняшнем допросе в ГБР сообщил и сам нардеп у себя в Facebook.
"В 9:00 иду на допрос в ДБР по адресу С. Петлюри, 15. После допроса, расчитываю в 11:00, буду готов ответить на вопросы", - написал он.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.
Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.
30 марта ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР, который назначен на 3 апреля.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.
В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа. Также "слуги" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей.
СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
2 апреля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные видеозаписи. По данным СМИ, гарант назвал Лероса аферистом и стал на сторону Ермака.
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