Гео Лерос отказался приходить сегодня на допрос в СБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший скандальные видеозаписи с братом главы Офиса прездента Денисом Ермаком, не придет 3 апреля на допрос в СБУ, куда его вызывали в качестве свидетеля

Фото: facebook/geo.ya.1

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший скандальные видеозаписи с братом главы Офиса прездента Денисом Ермаком, не придет 3 апреля на допрос в СБУ, куда его вызывали в качестве свидетеля

Как передает RegioNews, об этом сообщила юридическая компания "Миллер", клиентом которой является нардер на своей странице в Facebook.

По данным юристов, "слугу" вызвали по статье "незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Доброс был назначен на 15:00.

"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03.04.2020, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допрашивается ГБР в этот день", - уточнили защитники.

Как отмечается, адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.

Также юристы добавили, что второй допрос в СБУ назначен на 6 апреля на 11:00.

О сегодняшнем допросе в ГБР сообщил и сам нардеп у себя в Facebook.

"В 9:00 иду на допрос в ДБР по адресу С. Петлюри, 15. После допроса, расчитываю в 11:00, буду готов ответить на вопросы", - написал он.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.

30 марта ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа. Также "слуги" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

2 апреля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные видеозаписи. По данным СМИ, гарант назвал Лероса аферистом и стал на сторону Ермака.