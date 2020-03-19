У Києві з'явились дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко передав місту дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу та 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги

Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко передав місту дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу та 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги

Про це повідомляє пресслужба столичного голови, передає RegioNews.

Зазначається, що автомобілі швидкої допомоги отримає служба екстреної медицини столиці.

"Їх закупили, щоб встановити в аеропортах "Бориспіль" та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9", - сказав Кличко.

За його словами, експрес-лабораторії дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини, а результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність - 97-99 відсотків.

Такі пересувні лабораторії також допомагають визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів.

Повідомляється, що упродовж двох найближчих тижнів Київ отримає ще 10 таких експрес-лабораторій.

Кличко також додав, що автомобілі швидкої допомоги оснащені апаратами штучної вентиляції легень, дефібриляторами з моніторами основних життєвих показників пацієнтів.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Після цього київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні. З 18 березня "УЗ" ввела обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.