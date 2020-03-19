У Києві з'явились дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба столичного голови, передає RegioNews.
Зазначається, що автомобілі швидкої допомоги отримає служба екстреної медицини столиці.
"Їх закупили, щоб встановити в аеропортах "Бориспіль" та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9", - сказав Кличко.
За його словами, експрес-лабораторії дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини, а результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність - 97-99 відсотків.
Такі пересувні лабораторії також допомагають визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів.
Повідомляється, що упродовж двох найближчих тижнів Київ отримає ще 10 таких експрес-лабораторій.
Кличко також додав, що автомобілі швидкої допомоги оснащені апаратами штучної вентиляції легень, дефібриляторами з моніторами основних життєвих показників пацієнтів.
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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.
Після цього київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.
З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні. З 18 березня "УЗ" ввела обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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