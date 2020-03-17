Стало відомо, коли закриють метро у Києві
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає RegioNews.
Повідомляється, що метрополітен міста припиняє роботу згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови кабінету міністрів до 3 квітня.
Кличко зазначив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.
Мер Києва закликав киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома, а також користуватися засобами індивідуального захисту.
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