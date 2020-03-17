Стало відомо, коли закриють метро у Києві

Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів сьогодні, 17 березня, з 23-ої години

Фото: flickr

Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів сьогодні, 17 березня, з 23-ої години

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що метрополітен міста припиняє роботу згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови кабінету міністрів до 3 квітня.

Кличко зазначив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Мер Києва закликав киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома, а також користуватися засобами індивідуального захисту.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

13 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.