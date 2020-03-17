08:25  17 березня
Карантин в Україні: Рада зібралася на позачергове засідання, під її стінами - мітинг
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 12:27 18

Стало відомо, коли закриють метро у Києві

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 12:27 18
Читайте также на русском языке
Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів сьогодні, 17 березня, з 23-ої години
Фото: flickr
Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів сьогодні, 17 березня, з 23-ої години

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що метрополітен міста припиняє роботу згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови кабінету міністрів до 3 квітня.

Кличко зазначив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Мер Києва закликав киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома, а також користуватися засобами індивідуального захисту.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

13 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.


метро Киев карантин Кличко
Карантин? Ні, не чули: у Миколаєві багато магазини продовжують працювати
17 березня 2020, 11:56
У Кропивницькому чиновникам дистанційно вимірюють температуру
17 березня 2020, 11:56
Кернес передумав та розпорядився закрити метро в Харкові
17 березня 2020, 11:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 10:31
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »