Заборона кіносеансів і скринінг відвідувачів кафе: що зміниться через карантин у столиці

В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести

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В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає RegioNews.

"З завтрашнього дня... рекомендовано закрити всі навчальні заклади — від дошкільних до університетів — всіх форм власності і всіх видів (ПТУ, коледжі тощо). Що стосується учнів випускних класів, зараз йдуть консультації на рівні Міністерства освіти в частині можливого перенесення термінів, в першу чергу, пробних тестів, які мали відбутися 21−25 березня", — повідомив Поворозник.

За його словами, кафе і ресторани працюватимуть в звичайному режимі, але столична влада рекомендує здійснювати перевірку відвідувачів на наявність симптомів хвороби. Також до кінця березня призупиняють роботу торгові центри і кінотеатри.

Поворозник зазначив, що спортивні заходи, в тому числі змагання національного масштабу будуть проходити без глядачів, а вартість вже придбаних квитків на скасовані заходи буде компенсовано.

"Віталій Кличко як мер звертався до роботодавців, щоби зробили більш гнучкий робочий графік для людей, які мають маленьких дітей, враховуючи те, що дошкільні навчальні заклади не працюватимуть", — повідомив він.

Чиновник нагадав, що план заходів на випадок епідемії коронавірусу в Києві був розроблений місяць тому. Якщо поширення інфекції набуде неконтрольованих масштабів, також може бути обмежена робота громадського транспорту в Києві.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.