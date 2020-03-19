Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном
Про це написав у своєму Facebook Денис Шмигаль, інформує RegioNews.
"Разом із Дмитром Кулебою зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу", - повідомив прем’єр. - Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною"
Китай запропонував надати Україні екстрену гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.
З послом Китаю обговорили також торговельно-економічну співпрацю між країнами. Домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії.
Разом із Dmytro Kuleba зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного...Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 18 березня 2020 р.
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