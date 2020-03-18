Влада може відновити роботу метро з обмеженнями
Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів у Facebook, передає RegioNews.
Він зазначив, що попри скарги киян на закриття метро, київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів.
"Ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями", - сказав він.
Чиновник додав, що метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.
"Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи", - йдеться в повідомленні.
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