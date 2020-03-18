Влада може відновити роботу метро з обмеженнями

Київська міська влада працює над розробкою плану спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями

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Київська міська влада працює над розробкою плану спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів у Facebook, передає RegioNews.

Він зазначив, що попри скарги киян на закриття метро, київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів.

"Ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями", - сказав він.

Чиновник додав, що метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

"Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що з 12:00 18 березня 2020 року "Укрзалізниця" вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.

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11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.