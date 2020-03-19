В Киеве появились две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко передал городу две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса и 39 новых спецавтомобилей скорой помощи

Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко передал городу две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса и 39 новых спецавтомобилей скорой помощи

Об этом сообщает пресс-служба столичного головы, передает RegioNews.

Отмечается,что автомобили скорой помощи получит служба экстренной медицины столицы.

"Их закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и имени Игоря Сикорского". Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9", - сказал Кличко.

По его словам, экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны, а результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99 процентов.

Такие передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

Сообщается, что в течение двух ближайших недель Киев получит еще 10 таких экспресс-лабораторий.

Кличко также добавил, что автомобили скорой помощи оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибриллятором с мониторами основных жизненных показателей пациентов.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине. С 18 марта "УЗ" ввела ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.