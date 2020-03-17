"Київпастранс" просить поліцію забезпечити порядок під час перевезення пасажирів

У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті

Фото: Facebook

У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті

Про це заявив генеральний директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко у Facebook, передає RegioNews.

Він зазначив, що підприємство працює в штатному режимі, а наземний транспорт буде оптимізовано в режимі припинення роботи метро.

"Наше підприємство повинно виконувати постанову Кабінету міністрів про обмеження кількості пасажирів в рухомому складі 10 особами. Ми розуміємо, що фізично складно дотриматись виконання такої вимоги в громадському транспорті. Тому ми закликаємо кожного пасажира до самосвідомості", - йдеться в повідомленні.

Левченко уточнив, що змін у розкладі і кількості наземного транспорту не буде.

"Ми намагатимемось оптимізувати маршрути таким чином, щоб максимально дублювати маршрути метрополітену", - сказав він.

Також директор "Київпастрансу" закликав столичну поліцію допомогти забезпечити правопорядок під час виконання пасажирських перевезень.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.