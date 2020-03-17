В Україні закривають вокзали

Від завтра усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть

Фото: Укрзалізниця

Від завтра усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть

З 12:00 18 березня 2020 року "Укрзалізниця" вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції, повідомляє Regionews з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook.

Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів.

Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків.

На вокзали запускатимуться одночасно групи людей не більше 10 осіб.

Сьогодні для зменшення черг "Укрзалізниця" відкриє максимальну кількість залізничних кас на усіх вокзалах країни.

Укрзалізниця вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на... Опубліковано Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Вівторок, 17 березня 2020 р.

Через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал Укрзалізниці.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" йде на карантин: які поїзди і коли перестануть курсувати. АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення.

"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі, у ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення.

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З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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