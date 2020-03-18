У Києві – транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок

Станом на ранок 18 березня, обмежувальні заходи у наземному транспорті Києва не виконуються. Кияни добираються до роботи лише наземним громадським транспортом, оскільки київський метрополітен призупинив перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня

Станом на ранок 18 березня, обмежувальні заходи у наземному транспорті Києва не виконуються. Кияни добираються до роботи лише наземним громадським транспортом, оскільки київський метрополітен призупинив перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня

Про це пише RegioNews з посиланням на "Прямий".

Через призупинення роботи столичного метрополітену мешканцям Києва та гостям столиці доводиться користуватись наземним громадським транспортом. Однак, попри ухвалення рішення щодо обов'язкової наявності медичної маски під час проїзду в транспорті, пасажирів ніхто не контролює, розповідають журналісти.

Зайти о 8 ранку до маршрутки або автобуса було неможливо, оскільки через закриття столичного метрополітену наземний громадський транспорт ущент заповнений. Мешканці Києва та гості столиці розповідають, що контролю за пасажирами в маршрутках і автобусах немає.

"Їхав зі станції метро "Харківська", там людей зовсім немає, ніхто нічого не контролює. Казали, що буде поліція контролювати, але нікого немає. Люди спокійно ходять. Добре, якщо дві людини на всю маршрутку чи автобус будуть у масках", - розповідає мешканець столиці.

Як відомо, уряд схвалив рішення, згідно з яким людей у транспорт пропускатимуть лише в масках. Але цього немає. За словами пасажирів, контроль неможливий, оскільки маски неможливо придбати.

"Їду до Бесарабки, чекаю на транспорт більш ніж півтори години. Кілька автобусів проїхало не зупиняючись, а в інші просто неможливо потрапити. Гадаю, що велике скупчення народу в автобусах і маршрутках є дуже небезпечним. Якщо вже скасували метро, то треба було замінити підземку альтернативними засобами пересування. Адже це просто колапс. Ризик зараження ще більший, ніж у метро. А одноразова маска на Хрещатику коштує 22 гривні", - каже мешканка Києва.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.