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18 березня 2020, 22:42 36

В Україні ще 2 нових випадки коронавірусу на Донеччині і Київщині

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18 березня 2020, 22:42 36
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В Україні станом на вечір 18.03.2020 лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19
Фото: Shutterstock
В Україні станом на вечір 18.03.2020 лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19

Про це інформує МОЗ України, пише RegioNews.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

Отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.

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