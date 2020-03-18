В Україні ще 2 нових випадки коронавірусу на Донеччині і Київщині
В Україні станом на вечір 18.03.2020 лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19
В Україні станом на вечір 18.03.2020 лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19
Про це інформує МОЗ України, пише RegioNews.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).
Отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.
Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.
У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости
18 березня 2020, 21:09На Вінниччині створили антикоронавірусні загони
18 березня 2020, 18:22Уряд розглядає можливість компенсації частини комунальних платежів українцям на час карантину
18 березня 2020, 15:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
- 22:42 18 березня В Україні ще 2 нових випадки коронавірусу на Донеччині і Київщині
- 21:09 18 березня У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости
- 19:45 18 березня В Україні можуть посилити карантинні заходи - МОЗ
- 19:30 18 березня Нацбанк буде проводити дезінфекцію готівки
- 19:17 18 березня У нардепа Шахова підтвердили наявність коронавірусу
- 18:51 18 березня Влада може відновити роботу метро з обмеженнями
- 15:45 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації